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年底九合一大選將牽動2028總統大選，首都台北一役尤為重要。根據新台灣國策智庫針公布的最新民調顯示，針對台北市進行民意調查，政黨支持度由民進黨以36.1%奪冠，版圖出現翻轉。根據新台灣國策智庫民調，民進黨的支持度為36.1%排名第一，領先國民黨的28.5%，兩者差距7.6個百分點；民眾黨則是11%，大幅落後民進黨25.1個百分點。時代力量拿下2.7%、台灣基進獲得1.5%，均未超過3％。13.7%受訪者表示不偏任何政黨，6.0%無明確意見。進一步交叉分析，民進黨在大同區單獨過半，支持度高達52.1%，男性、20至39歲、教育程度為國中的比例較高；國民黨在信義區衝到46.6%，女性、40歲以上、教育程度為高中高職的比例較高；民眾黨支持度最高區落在中正區16.9%，男性、20至39歲、教育程度為大學以上的比例較高。以選區來看，民進黨在第五選區萬華、中正最為強勢；國民黨是第三選區松山、信義；民眾黨則為第六選區大安、文山。該民調經費來源是財團法人凱達格蘭基金會，調查執行單位是趨勢民調公司，採用市話調查方法以戶籍設在台北市，年滿20歲一般民眾為調查對象，調查時間115年5月4日至5日晚上18:00-21:30進行，共完成1,095份有效樣本，在95%信心水準下抽樣誤差為正負2.96%，並依最新人口資料進行多重反覆加權。