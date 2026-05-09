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一、台美合作停擺——藍白讓台美的軍事合作停留在「買賣關係」，不願意讓我們升級為「夥伴關係」

二、刪除國際都看好台灣的無人載具及反制系統發展

三、排除 AI 輔助與戰術網路，拉長第一線面對海量情資時，需要反應的時間

四、排除軍備產能新擴建，國防自主

立法院8日針對國防軍購特別條例進行三讀，藍白兩黨最終聯手通過7800億元版本。相較於原先規畫的規模，預算大砍約4700億元，等同打了62折。民進黨團書記長范雲指出，藍白砍掉的4700億元讓台灣失去了四大項目！范雲8日在臉書發文表示，國防特別條例從去年11月26日送入立法院，經過10次程序委員會的封殺、4 次朝野協商的拖延與破局，共162 天的惡意延宕。特別預算都還沒開始審，藍白就先把預算降至院版的62.4%，最後以7800億通過。范雲直言，「藍白大手一揮砍掉的是台灣國防再升級的機會，意圖讓台灣的防衛力量在未來的四年原地踏步」，並列出藍白砍掉的4700億讓台灣失去四大項目：藍白排除掉台灣跟美方共同研發的 640 億預算，直接向盟友傳遞「台灣不打算發展自我防衛」的錯誤訊號，還可能被解讀為這是台灣拒絕跟美方進行更深層的技術交流。包含濱海監偵型無人機、垂直起降智慧型無人機等 6 項無人機計畫，全被藍白刪除。在國際媒體都高度關注並看好台灣的無人機產業發展，將我們視為民主國家非紅供應鏈中的明日之星時，藍白竟然要台灣自廢武功？藍白版大砍數位指揮系統，刪掉可以確保前線士兵與指揮部「即時資訊同步」的工具，可能讓前線面對數位化程度極高的 共 軍 時，陷入極大劣勢。行政院召集國防專業，經過兩年提出的1.25兆八年計畫，不只是要買武器，最重要的規畫要讓台灣長出自己生產軍備的能力，但，藍白版本卻把所有「產線擴建」全部砍掉。范雲怒轟，難道防護面具、夜視鏡、彈藥、發射藥、槍彈底火等裝備對第一線軍人不重要嗎？為什麼不願意讓台灣自給自足生產？「我想歷史會記載下來，請大家分享、看清楚——當台灣最需要強化防衛能力的時候，國民黨、民眾黨立委站在台灣人民安全的對立面，正在替侵略者拆掉台灣的防線！」