ICU護理師林婷近日分享一起案例，表示一名24歲女子長期熬夜、天天喝含糖飲料，還習慣吃甜點與宵夜，身體不舒服也只靠止痛藥硬撐，最後送醫時不僅血糖高到機器測不出來，全身器官更出現嚴重發炎，最終確診糖尿病酮酸中毒與末期腎衰竭，下半輩子都需要終身洗腎。林婷警告，許多年輕人仗著身體好長期透支健康，但慢性病早已不再是中老年人才會出現的問題，甚至高達96%的早期腎臟病患者不知道自己已經生病，一旦拖到器官受損，往往已無法逆轉。
24歲女終身洗腎！4大壞習慣挖出 醫搖頭：末期腎衰竭
林婷在臉書粉專透露，這名24歲女患者從國小開始，就養成每餐飯後一定要吃甜點、蛋糕或麵包的習慣，同時幾乎天天都會喝含糖飲料，加上長期熬夜、愛吃宵夜，生活作息相當混亂。直到送醫前一週左右，她開始出現胸口悶痛與身體不適，但仍選擇硬撐，最後實在受不了，才打電話向家人求助並前往醫院。
女子到院時整個人臉色慘白、意識逐漸模糊，血壓甚至低到幾乎測不出來。醫療團隊緊急檢查後發現，她的血糖數值已高到超過儀器可測範圍，出現糖尿病酮酸中毒，抽血後也發現發炎指數飆高，包括肺臟、腎臟等器官都已嚴重發炎。
最後女子雖經搶救終於保住性命，但器官損傷已無法逆轉，往後只能靠洗腎維持身體機能。患者母親事後向醫護人員透露，女兒平常只要身體不舒服，就靠止痛藥與退燒藥撐過去，從不主動就醫，床頭櫃甚至堆滿各種藥盒。
慢性病年輕化！護理師警告：別仗著年紀輕透支身體
林婷聽完直搖頭，感嘆很多年輕人總以為忍一下就會好，卻忽略身體其實早已發出警訊。這名女子年紀輕輕就走向末期腎衰竭，與長年累積的不良習慣脫不了關係，包括天天攝取甜食與含糖飲料、長期熬夜與吃宵夜、身體不適卻亂吃成藥，以及明明胸悶不舒服卻選擇拖延不就醫，最後才讓病況瞬間惡化。
林婷提醒，熬夜、甜食、宵夜、手搖飲不是完全不能碰，但偶爾吃和天天吃差很多，若長期當成日常習慣，身體遲早會出問題。尤其現在高血壓、糖尿病、心臟病等慢性疾病都已經有明顯年輕化趨勢，許多年輕患者案例越來越常見。
她也呼籲，年輕人千萬不要仗著自己年紀輕就忽視健康，一旦出現胸悶、異常疲勞或持續不舒服，一定要盡快就醫，不要只靠止痛藥壓症狀，「真的撐到最後撐不住了，就是終身洗腎，真的很不划算」。
腎衰竭5大症狀快看！96%患者根本不知腎出問題
根據豐原醫院官網資料，當腎臟功能低於正常人的十分之一以下時，就屬於末期腎衰竭，腎臟已無法正常排除體內代謝廢物與水分，患者可能出現水腫、噁心、嘔吐、疲倦、喘等尿毒症狀。
事實上，台灣每8名成人就有1人有腎臟病變，20歲以上成人慢性腎臟病盛行率超過12%，洗腎人口更長年位居全球前段班。更值得注意的是，高達96%的早期腎臟病患者根本不知道自己已經生病。
不只台灣，美國疾病管制與預防中心（CDC）也指出，慢性腎臟病早期進展相當緩慢，很多患者直到第四期、第五期才發現病情。CDC也提醒，約有三分之一糖尿病患者會出現腎臟相關併發症，不論第一型或第二型糖尿病都可能造成影響。
醫師也建議，平時飲食應減少高鹽、高油與高糖攝取，多選擇新鮮食材，避免過度依賴加工食品、醃漬食物與油炸類料理，烹調方式可改以水煮、烘烤為主，同時留意鈉、蛋白質與脂肪攝取量，才能降低慢性病與腎臟負擔風險。
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林婷在臉書粉專透露，這名24歲女患者從國小開始，就養成每餐飯後一定要吃甜點、蛋糕或麵包的習慣，同時幾乎天天都會喝含糖飲料，加上長期熬夜、愛吃宵夜，生活作息相當混亂。直到送醫前一週左右，她開始出現胸口悶痛與身體不適，但仍選擇硬撐，最後實在受不了，才打電話向家人求助並前往醫院。
女子到院時整個人臉色慘白、意識逐漸模糊，血壓甚至低到幾乎測不出來。醫療團隊緊急檢查後發現，她的血糖數值已高到超過儀器可測範圍，出現糖尿病酮酸中毒，抽血後也發現發炎指數飆高，包括肺臟、腎臟等器官都已嚴重發炎。
慢性病年輕化！護理師警告：別仗著年紀輕透支身體
林婷聽完直搖頭，感嘆很多年輕人總以為忍一下就會好，卻忽略身體其實早已發出警訊。這名女子年紀輕輕就走向末期腎衰竭，與長年累積的不良習慣脫不了關係，包括天天攝取甜食與含糖飲料、長期熬夜與吃宵夜、身體不適卻亂吃成藥，以及明明胸悶不舒服卻選擇拖延不就醫，最後才讓病況瞬間惡化。
林婷提醒，熬夜、甜食、宵夜、手搖飲不是完全不能碰，但偶爾吃和天天吃差很多，若長期當成日常習慣，身體遲早會出問題。尤其現在高血壓、糖尿病、心臟病等慢性疾病都已經有明顯年輕化趨勢，許多年輕患者案例越來越常見。
她也呼籲，年輕人千萬不要仗著自己年紀輕就忽視健康，一旦出現胸悶、異常疲勞或持續不舒服，一定要盡快就醫，不要只靠止痛藥壓症狀，「真的撐到最後撐不住了，就是終身洗腎，真的很不划算」。
根據豐原醫院官網資料，當腎臟功能低於正常人的十分之一以下時，就屬於末期腎衰竭，腎臟已無法正常排除體內代謝廢物與水分，患者可能出現水腫、噁心、嘔吐、疲倦、喘等尿毒症狀。
事實上，台灣每8名成人就有1人有腎臟病變，20歲以上成人慢性腎臟病盛行率超過12%，洗腎人口更長年位居全球前段班。更值得注意的是，高達96%的早期腎臟病患者根本不知道自己已經生病。
不只台灣，美國疾病管制與預防中心（CDC）也指出，慢性腎臟病早期進展相當緩慢，很多患者直到第四期、第五期才發現病情。CDC也提醒，約有三分之一糖尿病患者會出現腎臟相關併發症，不論第一型或第二型糖尿病都可能造成影響。
醫師也建議，平時飲食應減少高鹽、高油與高糖攝取，多選擇新鮮食材，避免過度依賴加工食品、醃漬食物與油炸類料理，烹調方式可改以水煮、烘烤為主，同時留意鈉、蛋白質與脂肪攝取量，才能降低慢性病與腎臟負擔風險。