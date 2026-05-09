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健保署明年度預算資料顯示，年底安全準備金僅剩1.03 個月，逼近法定下限，恐面臨漲價壓力。衛福部長石崇良表示，目前推估明年可以不用漲保費，但也指出後年需要更精準財務預估才能推估是否漲，而自己態度是「該漲的時候還是漲」，更笑稱自己過去外號叫「眷村媽媽」，必須不斷開源節流來養家庭，因此會爭取各種機會。據衛福部全民健康保險會第3次會議公布健保明年度預算推估，收入依照115年度一般保險費率5.17%、補充保險費率2.11%推估，保險收入是8,955億元，保險成本依按照115年度總額9,883.35億元計算，年底時安全準備是833.42億元，相當於1.03個月保險給付支出。依《全民健康保險法》第26 條規定，當保險安全準備低於1個月之保險給付總額，由保險人擬訂調整保險給付範圍方案，提健保會審議。對於是否可能調漲健保，石崇良受訪表示，財務預估需看「模型」，健保會討論時使用的是長期財務預估，近年國內經濟變化大，於補充保費收入明顯增加，薪資調整也是過去比較沒有的，使用長期財務預估做短期財務預測會比較失準。他分析，若以短期財務預算推估，明年底仍有約2.8個月安全準備金，約2000億元，而過去3年總額成長金額約是400億至近600億之間，按此成長趨勢推估，對應安全準備水位，明年一定不需要調整保費。至於後年的財務估計，去年財務決算需至今年6月，加上近期股市很熱，下半年再來預測後年會比較好。被問及是否傾向後年不漲保費？石崇良說，相信多數民眾不想漲保費，但健保就是一個社會保險，互助互利，有其財務機制，「該漲的時候還是得漲」，衛福部會視財務推估再說明。最後，石崇良笑稱，自己過去當健保署長時有個外號叫「眷村媽媽」，就是不斷的會去掙錢養家，他希望健保財務越健全越好，所以有任何的機會都會去爭取。