許多人看《寶可夢》動畫時，應該都以為皮卡丘只是在不斷重複「皮卡、皮卡丘」，但沒想到可能真的有一套「皮卡語」，近日國外X帳號「Bat Vibes」整理皮卡丘在動畫中常見的15種叫聲，發現不同音節似乎對應不同人物、寶可夢與情境，像是「Pikapi」代表對小智、「Pikachu-Pi」代表小霞，甚至連勝利歡呼、說再見、放出十萬伏特，都有不同叫法，讓粉絲驚呼：「這研究太強了！」

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▲15種皮卡語整理。（圖／ChatGPT生成，周淑萍監製）
▲15種皮卡語整理。（圖／ChatGPT生成，周淑萍監製）
根據Bat Vibes整理，皮卡丘在動畫中並非單純隨機發音，而是會用不同「Pika」音節組合指稱特定角色。像是牠叫小智時，常發出「Pikapi」；叫小霞則是「Pikachu-Pi」；小剛或牙牙則可能是「Pika-Chu」；小光是「Pikaka」；波克比則是「PiPiPi」。

不只人類角色，皮卡丘對其他寶可夢也有不同稱呼，「PikakaPika」可能指妙蛙種子，「PikaPika」則可用來指稱傑尼龜或其他寶可夢；若遇到火箭隊，皮卡丘則可能喊出「PiPi-kachu」。這也讓不少粉絲笑稱，以後重看動畫時，可能會忍不住開始「翻譯皮卡丘」

勝利、再見、放招都有差　十萬伏特是這句

除了稱呼角色，皮卡丘在不同情境下的叫聲也被粉絲整理出意思。像是「Pi-Pikachu」常出現在獲得徽章、捕捉寶可夢或勝利後，被解讀為「我做到了！」；「Pika-Pikachu」可能是自我介紹或指稱自己；「Pika！」則有「等等！」的意思；「Pi-kaPika」則被解讀為「再見」。至於皮卡丘最經典的招式「十萬伏特」，粉絲整理指出，皮卡丘常會拉長音喊出「Piiika-Chuuuuuu！」其他像是電球等招式，也會搭配特定節奏與音節。這些細節被認為與日本聲優大谷育江長年穩定的配音表現有關。

不過，這份「皮卡語」不是寶可夢公司正式公布的官方語言設定，而是粉絲長期根據動畫情境、角色互動與重複出現的發音模式所做出的觀察整理。


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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

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