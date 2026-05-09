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▲楊千霈送醫治療後，醫生拿出針筒抽膝蓋積水，瞬間讓她痛到崩潰慘叫。（圖／翻攝自楊千霈IG@pinkbabe0309）

44歲女星楊千霈去年才因扁桃腺手術住院，後又因一出血急感染體質，導致出院後一直發燒，一周就瘦了4公斤。不料今（9）日即將在高雄進行舞台劇《倒數婚姻》演出的她，PO出劇中「新老公」藍鈞天推她輪椅的片段，透露自己十字韌帶撕裂復發，不料之後又急性發炎趕緊送往急診。而到醫院後，醫生拿出針筒幫她抽膝蓋積水，瞬間讓楊千霈痛到崩潰慘叫。楊千霈在今日於IG限時動態PO出藍鈞天推著她輪椅的影片，透露自己十字韌帶撕裂復發，還笑著感謝大家照顧她。不料幾個小時後，楊千霈就透露十字韌帶撕裂急性發炎，還整個腫起來、沒辦法走路。接著楊千霈PO出醫生幫她拿針筒抽膝蓋積水的影片，讓她瞬間痛到崩潰狂叫，連臉都痛到扭曲，一旁眾人本來想用台詞幫她分心，但沒想到楊千霈痛到完全想不起來。楊千霈於去年初結束長達8年的婚姻，恢復單身後不久即傳出新戀情，對象是被稱為「建材陳傑憲」的Jeremy，該男子因外型神似職棒球星陳傑憲而引起話題。不過這段感情在消息公開後不久便急轉直下，傳出因外界關注及家庭因素影響，雙方關係迅速降溫，最終未能持續發展。而日前又傳出兩人復合，對此楊千霈向《NOWNEWS今日新聞》透露雙方僅是好友。而目前楊千霈跟兩個女兒住在娘家，主要由父親幫忙照料女兒上下學，她的生活重心也專注在女兒和舞台劇工作。楊千霈從今年初開始主演舞台劇《倒數婚姻》，戲中探討的婚姻困境與她的真實經歷不謀而合，讓她感慨宛如在台上詮釋自己的影子。