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▲曾蔡美佐（橘衣）走出門查看，未料幾秒鐘後就被打倒在地。（圖／讀者提供，2026.05.09）

雲林北港朝天宮遶境期間，前國民黨立委、前朝天宮董事長曾蔡美佐深夜在家門口被多人圍毆，導致脊椎骨裂住院，曾蔡美佐孫女點名現場帶頭施暴者之一，是雲林縣副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財，也是民眾黨立委蔡春綢姪子。專案小組昨將蔡晉財拘提到案，今以罪嫌重大且有滅證、勾串之虞聲押。蔡晉財母親、北港鎮代會主席黃美蘭在臉書喊冤，強調兒子是在旁勸架，網路大量攻擊與未經查證的評論，令身為母親的她非常心痛。曾蔡美佐及其家人於7日凌晨4時許在住處遭數十人毆打事件，雲林地檢署由檢察官彭彥儒指揮縣警局刑警大隊、北港分局、警政署刑事警察局共組專案小組。首波8名被告到案，檢方認陳男（21歲）、蔡男（31歲）、蔡男（18歲）等3人，涉犯《刑法》妨害秩序罪、傷害罪，且有滅證、勾串共犯及證人之虞，向雲林地院聲請羈押，法官裁定陳男羈押，另2人各交保6萬元；其餘5人交保5萬元。專案小組昨天再拘提9名被告到案，將蘇男（19歲）、蔡男（32歲）、高男（35歲）、陳男（35歲）等4人聲押，法院於今（9）日凌晨裁定蘇、蔡2人羈押禁見，高男交保3萬元，陳男請回；其餘5人各交保5萬元。至於第三波的蔡晉財（22歲）、邱男（33歲）、陳男（26歲）、陳男（32歲），檢方認為蔡晉財與邱男，涉犯妨害秩序罪、傷害罪，罪嫌重大且有滅證、勾串共犯及證人之虞，今（9）日下午已提出聲押；另2人5萬元交保，目前專案小組正進行第4波拘提中。蔡咏鍀昨天打破沉默，主動提供事發時影片，表示兒子雖在現場，但和另一名董事施家綸，是在幫忙勸架並阻攔其他人衝向前，現場影片看得很清楚，怎麼到後來傳成兒子打人？他的妻子、北港鎮代會主席黃美蘭今在臉書喊冤，同樣強調兒子是在旁勸架，輿論卻已先行定罪，讓人十分不捨。懇請外界莫在事實未完整前，就用標籤與政治口水去傷害一個年輕人與他的家人。