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《TCN》與德國馬歇爾基金會共同製作《台灣前綠》(Taiwan Frontines）節目，邀請矽谷國防新勢力Shield Al創辦人曾國光（BrandonTseng）進行深度對談，當俄烏戰爭、美伊戰爭都太量使用無人機下，台灣未來無人機布局也令人好奇。曾國光（Brandon Tseng）表示，相較5年前，台灣海峽的嚇阻能力已經變強，無論政府、軍方或民間社會，都更嚴肅看待中國威脅與韌性建設。曾國光指出，他約3週前曾到訪台灣，並與參謀總長梅家樹上將等軍方人士交流。從走訪軍事基地、與軍官及戰鬥人員對話的過程中，他感受到台灣近4、5年確實投入許多努力，也能看出軍方正在認真思考如何以不對稱方式因應潛在衝突。不過，他也提醒，台灣雖然已有明顯進展，「但我不認為他們已經到位」，仍有幾項關鍵能力需要補強。其中最重要的，就是無人機與武器系統必須能在GPS與通訊遭干擾的環境下持續運作。曾國光以烏克蘭戰爭為例指出，一旦爆發熱戰，俄羅斯、中國或美國進入作戰區域時，第一步往往就是干擾GPS與通訊系統。這會讓許多依賴定位與通訊的武器失效，也會影響部隊協同與機動能力。對無人機來說，如果失去GPS或通訊後就無法執行任務，在戰場上的實際效益將大打折扣。他建議台灣軍方，在採購任何武器系統或無人機前，都應先確認這些裝備是否能在GPS與通訊受干擾的情況下運作，並應向烏克蘭借鏡，吸收前線戰場已付出代價換來的經驗。Shield AI本身發展的核心技術，就是讓無人系統在GPS與通訊遭干擾時仍能執行任務的「AI飛行員」。這套系統可被理解為無人機的自動駕駛技術，不只能支援自主飛行與任務執行，也可進一步發展蜂群與協同作戰能力。旗下V-BAT無人機已在烏克蘭執行任務，而且是在GPS與通訊都遭干擾的環境下運作。他認為，這正說明未來戰場不只是比誰擁有更多無人機，而是比誰的無人機能在電子干擾下繼續存活、判斷並完成任務。曾國光也說，台灣目前展現出建立嚇阻能力的意願，包含推動國防特別預算、發展國產無人機，並尋求國際盟友合作。接下來的關鍵，不只是增加無人機數量，而是建立真正能在高強度電子戰環境中存活、作戰並發揮效果的無人機能力。想知道更多美中台三方關係的精彩內容？請收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）最新一集節目。