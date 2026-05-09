我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭富城在《風雲：雄霸天下》扮演步驚雲，造型相當經典，片子也是當年香港最賣座影片冠軍。（圖／翻攝自IMDb）

▲鄭伊健在《風雲：雄霸天下》扮演聶風，在演藝界的地位因這部片熱賣而攀上巔峰。（圖／翻攝自IMDb）

▲鄭伊健保養不錯，但能不能再拍得了武打動作戲？有網友感到懷疑。（圖／記者朱永強攝）

▲郭富城（如圖）的外表凍齡，演還持續有在演唱會上載歌載舞，應該比較能勝任動作場面。（圖／摘自 老子Threads）

曾經在香港影壇掀起票房熱潮的《風雲》系列，有可能再度推出新作？香港媒體報導原著漫畫作者馬榮成積極想要找回郭富城和鄭伊健再拍《風雲3》，更將之視為讓自己人生變完整的重要工作。雖然熱情讓粉絲感動，卻也有不少人質疑，60歲的郭富城和58歲的鄭伊健還打不打得動？是否已經太老？根據馬榮成漫畫《風雲》改編的《風雲：雄霸天下》，曾經是1998年香港年度票房冠軍，郭富城與鄭伊健的步驚雲、聶風造型亦成為經典。之後《風雲》被拍成電視劇，換上趙文卓、何潤東分別扮演聶風與步驚雲，仍然大受歡迎，在中國甚至比電影版還更為觀眾熟知。馬榮成想拍電影第3集，被質疑是否已經晚了？主角都有年紀，搞不好都打不動。可是馬榮成沒有放棄拍攝第3集的執念，還是很希望藉由《風雲3》能完成電影3部曲，因此不打算像好萊塢某些系列一樣，換年輕一代的演員挑大樑重啟，就想找回郭富城與鄭伊健。《風雲》漫畫還有很多電影沒拍出來的故事，只是還沒真的落實，網友已經有兩極反應，未必都樂見其成。有人就覺得：「2009年推出的第2集已經好失望，還要出第3集？算了啦。」就算郭富城和鄭伊健的保養都還不錯，畢竟體力上和年輕時已有差別，《風雲》又是武俠劇，若是打不動，效果會受到很大的影響，與其硬拍不如讓把美好回憶留在觀眾心中。不過也有粉絲力挺：「情懷無價，支持『風雲』完成3部曲。」表示如果真的拍出來，一定會花錢去戲院捧場，因為這將是香港影史上的另一里程碑。郭富城與鄭伊健近年來還各自有演出的作品，但古裝武俠片已是他們很久沒嘗試的類型，若真的再回歸《風雲3》，應該仍會有一定的吸引力。