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▲Lisa將登上世界盃應援舞台。（圖／翻攝自FIFA IG@fifa）

▲許多超強卡司將登上世界盃應援舞台。（圖／翻攝自FIFA IG@fifa）

2026世界盃足球賽即將於6月正式登場，本屆由美國、加拿大與墨西哥三國共同主辦，不只賽事本身備受矚目，開幕典禮卡司更是星光爆棚，國際足球總會（FIFA）今（9）日正式公開首波演出名單，包括BLACKPINK成員Lisa、美國天后凱蒂佩芮（Katy Perry）、巴西歌手Anitta等國際巨星都將輪番登台，消息曝光後立刻掀起全球球迷與樂迷熱議。本屆世界盃將由墨西哥率先揭開序幕，開幕典禮預計於6月11日在艾茲提卡球場舉行，之後由墨西哥隊對戰南非隊，正式展開本屆賽事，為了打造結合音樂與足球的大型盛典，主辦單位也安排多位拉丁音樂代表人物演出。其中包括哥倫比亞雷鬼歌手J Balvin、墨西哥國民搖滾樂團Mana，以及知名歌手Alejandro Fernandez等人。此外，墨西哥女星Belinda、創作歌手Lila Downs，以及近年爆紅的南非歌手Tyla也都在演出名單內，陣容相當豪華。緊接著墨西哥開幕活動後，加拿大也將於6月12日在多倫多展開世界盃賽程，當天加拿大隊將迎戰波士尼亞與赫塞哥維納。FIFA表示，加拿大場開幕活動將以「橫跨加拿大文化旅程」為主題，透過音樂展現東西岸多元特色。演出藝人則包含加拿大知名歌手麥可布雷（Michael Bublé）、搖滾天后艾拉妮絲莫莉塞特（Alanis Morissette）、創作歌手Jessie Reyez，以及巴勒斯坦裔智利歌手Elyanna等，整體卡司同樣充滿國際色彩。最受全球矚目的，莫過於美國洛杉磯場的開幕典禮。美國隊將在同日晚間迎戰巴拉圭，而這場比賽也被視為結合體育、流行文化與娛樂產業的重要盛事。FIFA目前已確認，美國場將由凱蒂佩芮、BLACKPINK成員Lisa以及巴西天后Anitta等人登台演出。尤其Lisa首次登上世界盃開幕舞台的消息曝光後，更迅速引爆亞洲粉絲圈討論。許多網友興奮表示，「根本像超大型音樂祭」、「這卡司太誇張」、「世足變演唱會等級」。FIFA主席英凡提諾也特別提到，洛杉磯場的演出陣容象徵美國多元移民文化與流行娛樂產業的影響力，希望透過音樂凝聚來自世界各地的球迷，由於官方尚未公布完整名單，也讓外界更加期待後續是否還有更多重量級藝人驚喜加盟。