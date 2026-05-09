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▲新兵近戰格鬥成果驗收，整齊俐落的動作與震撼。（圖／記者莊全成攝，2026.05.09）

▲莒拳隊員擊破冰磚成果驗收精彩震撼，贏得現場熱烈掌聲。（圖／記者莊全成攝，2026.05.09）

▲指揮官余奎麟（右）舉行新兵授槍儀式，宣誓肩負保家衛國使命。（圖／記者莊全成攝，2026.05.09）

海軍陸戰隊新兵訓練中心今（9）日舉行「軍事訓練役121梯授槍典禮暨常備兵役陸戰833梯階段成果驗收」，由上校指揮官余奎麟主持，並邀請地方首長、仕紳及新兵家屬到場觀禮，在母親節前夕共同見證役男入伍後的蛻變與成長。典禮中，新兵透過宣誓及授槍儀式，象徵正式肩負保家衛國責任，也代表軍旅生涯邁入新階段。指揮官余奎麟勉勵訓員持續挑戰自我、培養團隊合作與紀律精神，齊心完成各項訓練任務，成為堅實可靠的國軍戰力。活動現場安排陸戰隊儀隊操演、莒拳隊演出及新兵近戰格鬥成果驗收，整齊俐落的動作與震撼演出，展現海軍陸戰隊平日扎實訓練成果與高昂士氣，贏得家屬及來賓熱烈掌聲。此外，壓軸登場的無人機性能展示同樣吸睛，官兵透過精準操控成功擊破移動目標，展現科技化訓練成果與現代化作戰能力。活動也舉行家屬懇親會，透過單位介紹及影片播放，讓家屬更加了解子弟在營生活與訓練情形，也增進部隊與家屬間的交流與信任。現場同步辦理志願役招募宣導，鼓勵青年投入軍旅，共同守護國家安全。