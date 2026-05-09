緊鄰高雄流行音樂中心的「FOCUS 13 珊瑚廣場」，去（2025）年底開始試營運，近4個多月營業之後，昨（8）日正式開幕。FOCUS 13由台南「林百貨」經營團隊打造，除了有獨特的「仿生六角珊瑚礁結構」，更堪稱是海景第一排的「最美海景商場」，今（8）日迎來母親節假期，今明更慶賀開幕而推出市集，《NOWNEWS今日新聞》記者現場直擊，午間人潮並不多，人潮約僅4~5成滿。

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高雄市政府表示，FOCUS 13緊鄰高雄地標「高雄流行音樂中心」，建築本身就是一件藝術品。由西班牙建築團隊操刀，以「珊瑚礁群」為靈感，運用大量六角形幾何結構拼接，模擬海洋生物自然生長的動態感。屬於「非典型百貨設計」， 捨棄傳統封閉式高樓，僅規劃兩層樓高度，保留視線穿透感。

▲「FOCUS 13」緊鄰「高雄流行音樂中心」與高雄港，建築以「珊瑚礁群」為靈感，運用大量六角形幾何結構拼接。（圖／FOCUS 13臉書）
▲「FOCUS 13」緊鄰「高雄流行音樂中心」與高雄港，建築以「珊瑚礁群」為靈感，運用大量六角形幾何結構拼接。（圖／FOCUS 13臉書）
商場內進駐近40個充滿風格的品牌，包含丹麥家居品牌 HAY 首度進駐南台灣，還特別邀請國寶級畫師顏振發操刀巨型彩繪牆，更有自有品牌「focus in SELECT」系列。

▲FOCUS 13由台南「林百貨」經營團隊打造，進駐約40個品牌。（圖／記者葉盛耀攝）
▲FOCUS 13由台南「林百貨」經營團隊打造，進駐約40個品牌。（圖／記者葉盛耀攝）
🟡「FOCUS 13 珊瑚廣場」餐飲亮點一覽：

Meat cute 熟成燒肉：由春囍打邊爐聯手在地名店「國秀」，以及亞洲 50 最佳酒吧「Bar T.C.R.C」強強聯手，主打究好豬熟成工法做出融合韓式與日式手法的燒肉，天花板設計如巨型音響，不定時會邀請 DJ進駐表演。

▲高雄流行音樂中心新進駐熟成燒肉品牌「Meat cute 燒肉」，由「春囍餐飲集團」打造主打熟成豬肉，更邀請在地預約制名店「國秀」設計菜色，並有入選「Asia’s 50 Best Bars 」名單的Bar T.C.R.C主理人黃奕翔（阿翔）設計酒水。（圖／Meat cute提供）
▲高雄流行音樂中心新進駐熟成燒肉品牌「Meat cute 燒肉」，由「春囍餐飲集團」打造主打熟成豬肉，更邀請在地預約制名店「國秀」設計菜色，並有入選「Asia’s 50 Best Bars 」名單的Bar T.C.R.C主理人黃奕翔（阿翔）設計酒水。（圖／Meat cute提供）
海景下午茶：知名布朗尼 堯平、伯虎等質感輕食進駐，更有FULA COFFEE 芙拉咖啡打造巴斯克專門舖，因為階梯式座位設計，被網友稱為有滿滿釜山風格的海景咖啡店。

▲FULA COFFEE 芙拉咖啡被網友封為「彷彿來到釜山的海景咖啡廳」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲FULA COFFEE 芙拉咖啡被網友封為「彷彿來到釜山的海景咖啡廳」。（圖／記者葉盛耀攝）
🟡「FOCUS 13 珊瑚廣場」開幕優惠活動：

📍免費禮：
▪️堯平：明（10）日將贈送100份布朗尼，每人單片。
▪️孚日法式冰淇淋：開幕慶期間加入官方品牌LINE 好友，免費請吃一球，苦甜巧克力 or 洛神花雪酪任你選，每日限量前20名。
▪️鰻悠：推出期間限定回饋，單筆消費滿2000元，即贈「一本鰻兌換券」一張。

▲「堯平」明（10）日將贈送100份布朗尼，每人單片。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「堯平」明（10）日將贈送100份布朗尼，每人單片。（圖／記者葉盛耀攝）
📍消費滿額贈：
開幕首 7 日（即日起至7月14日），全館消費滿2000元即贈100元禮券。

 🟡FOCUS 13 珊瑚廣場資訊：
地址： 高雄市苓雅區海邊路 110 號（高流珊瑚礁群）
營業時間： 11:00 – 21:00
交通資訊：搭乘高雄輕軌至「C10 光榮碼頭站」，步行 3 分鐘即抵達

台中新百貨有「漢神洲際購物廣場」 集高人氣自助餐「島語」與日系超市「LOPIA

高雄有FOCUS 13 ，台中則有「漢神洲際購物廣場」，於上個月剛盛大開幕，百貨內標榜進駐500家大牌，規模達 6.6 萬坪，不僅引進台中首間人氣自助餐「島語」與日系超市「LOPIA」，更有高達 150 家首發名店進駐。

其中全台首家餐飲品牌，就包含樂蔬 LE SHU、そらのいろ SORANOIRO、作 天麩羅・割烹、千房 Diversity、尚屋 新韓式燒烤、TOM CAT BAKERY、中山 Red Label、春香飯店、Bravo Champagne 布娜飛香檳吧、豆腐里、茗菓 Ming GO共 11 家。

▲台中漢神洲際購物廣場上個月開幕，圖為 館內「光嶼中庭」示意圖。（圖／業者提供）
▲台中漢神洲際購物廣場上個月開幕，圖為 館內「光嶼中庭」示意圖。（圖／業者提供）

 
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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。