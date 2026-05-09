我是廣告 請繼續往下閱讀

中山、高雄大學合併案早就有討論！多年前卡關3大原因曝光

在2019年時卡關的原因包括「校名談不攏」、「醫學院和資源整合問題」、「校園共識以及學生顧慮」等

▲國立中山大學跟高雄大學兩間老牌學校過去早就討論過併校，只是最終不了了之。（圖/Google評價）

中山、高雄大學合併案重啟！最新進度一次看

目前兩校已經共組「合校工作委員會」，已經舉辦6次師生座談以及2次公聽會，預計2026年底前產出完整計劃書，最快2028年8月兩校會合併。

▲目前高雄大學以及中山大學合併案又被重啟，兩校也已經組成「合校工作委員會」，預計年底送出計劃書、最快2028年併校。（圖/Google評價）

中山、高雄大學合併案規劃細節！最終難點地方仍是校名

許多高雄大學校友以及教師還是堅持保留「高雄」兩字

中山校方也坦言，為了維持競爭力，校名最好保有「中山」兩字，兩校也不排除辦理「公開命名投票」，而畢業證書則是參考清大與竹教大模式，加註原校名稱。

▲中山大學、高雄大學併校懶人包一圖看懂。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

中山、高雄大學最快2028年合併！教育部態度曝光

育部不會引導兩校的併校程序或校名，最重要是兩校必須達成共識，教育部將尊重雙方意願。

國立中山大學和國立高雄大學過去曾討論要合併，但最終因為校名等因素延宕多年，如今兩校合併事宜終於有最新進展，除了已經共組「合校工作委員會」，也舉辦許多場公聽會來聽取教師、學生的意見。預計今年底將會產出完整的計劃書，最快會在2028下半年正式合併。《NOWNEWS》本文也整理兩校合併的規劃細節、最新進度、教育部回應等，帶民眾一文看懂事件始末。其實中山大學以及高雄大學討論要合併已經有非常久的時間，，最終兩校合併就這樣不了了之。其中校名部分，高雄大學希望可以保留「高雄」二字，代表其在地貢獻及校友情感；中山大學則傾向維持「國立中山大學」校名，維護學校在國際排名「中字輩頂大地位」。而在醫學院資源整合上，中山大學有意推動醫學院，希望藉由合併高大來取得資源，但當年兩校在醫學院學科規劃、資源配置都沒達成共識；另外則是兩校教師、校友以及學生意見也沒能有效整合，最後合併案卡關至2023年才又重新被討論，並於2025年積極重啟計畫。然而隨著少子化帶來的生存壓力、兩校資源優勢互補的現實需求，兩校的合併案終於又再度在今年被正式重啟討論，高雄大學今年4月迎來26週年校慶，中山大學校長李志鵬也受邀出席，被問到合併相關問題時也回應，他先肯定高雄大學創校以來的穩健發展，同時也透露「雙方長期互動密切，未來將持續推動優勢互補與資源共享」。根據高雄大學官方公布兩校合校座談會的發言重點整理，其中最大攻防戰依舊還是「校名」的部分，，建議中文名稱可為「國立高雄中山大學」；也有人建議將校名交付投票決定，避免因為校名喬不攏又導致合校無疾而終。根據《中時新聞網》報導，至於教育部怎麼看待兩校討論合併？教育部主任秘書林伯樵日前也表示，教公聽會工作小組表示，後續將彙整討論內容和匿名問卷，作為合校工程的重要參考，以利持續與校方對話。