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立法院8日經過朝野表決，通過藍白提出的7800億元軍購案，相較於原先規畫的規模，預算大砍約4700億元；曾任立委、法務部次長的民進黨桃園市長參選人黃世杰痛批，藍白砍掉的不只是4700億元預算，而是包含了桃園的產業重心預算，將會讓桃園市民的生計受到衝擊。黃世杰今（9）日在臉書發文直言，這次國防特別條例三讀通過的版本，很多人看到的是立法院預算攻防，是1.25兆元變成7800億元，「但對桃園人來說，被砍掉的可能是工廠未來幾年的訂單，是桃園人的工作機會，更是各行各業的薪資與年終。」黃世杰指出，桃園是國防科技、航太維修、精密加工、電子材料與軍民兩用供應鏈的重要節點，也有中科院，有航太、機械、資通訊、精密加工與電子材料產業。桃園市政府也曾經公開說，桃園約有500家企業與中科院具有協力關係，有機會成為國防工業聚落，如今軍購預算不如政院規畫，此刻的桃園市政府卻默不作聲。黃世杰續指，桃園市政府今年2月才在中科院龍園園區舉辦「鏈結桃園‧國防賦能」軍民通用技術媒合交流會，媒合無人機、複合材料等項目，這些軍規零組件與軍民兩用技術，正好就是這次被刪掉的預算項目。黃世杰表示，「這些正是桃園製造業最熟悉、也最有機會升級的領域」，國防部原本規畫8年、1.25兆元，透過軍購、商購、委製等方式，籌購7大類裝備與系統，包含無人載具及反制系統、AI輔助與C5ISR系統、軍備產能新擴建等，但當預算被砍，產線不擴了、人不請了，受到最大衝擊的，就是桃園市民的生計和生活。黃世杰呼籲，桃園市長必須為桃園發聲，但「令人遺憾的是，我們沒有看到一位捍衛地方發展，串聯區域立委表達立場，願意為桃園利益站到最前線的地方首長」，真的在乎桃園勞工，就要守住高階製造的機會，如果真的在乎桃園年輕人，就不該漠不關心，更不能讓下一代只剩低薪、外移與看不到未來的產業結構。