母親節即將到來，不只小孩要孝順父母，丈夫也別當「豬隊友」。勞動部今年元旦推動「以日申請育嬰留停」，4月最新統計，申請累計筆數計18,408筆，突破1.8萬件，占育嬰留停津貼的近4成，其中4月有49.1%是由男性申請，對於減少媽媽照顧負擔有相當幫助。

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勞動部今年今年元旦正式上路以來受僱者子女滿3歲前，可申請「以日為單位」的育嬰留職停薪，每次不滿30日，總計上限30日，雙親合計最高60日；申請日數併入2年育嬰留停期間，期間若未滿6個月，仍可申請8成薪資補貼。

勞動部4月統計，育嬰留停以日申請累計筆數計18,408筆，占育嬰留停津貼總申請筆數46,798筆的39.3%。

4月男性申請占49.1%　人數較３月多一半

 4月申請彈性育嬰留停之男女合計人數為3,904人，較3月2,582人成長51.2%，占總申請人數比重亦由3月20.7%成長至40.2%。

其中，4月男性申辦以日申請育嬰留停之比例為49.1%，雖在比例上較3月49.6%略為減少，不過，男性申請人數1,916人仍較3月1,281人成長近50%。

勞動部補充，從目前數據觀察，過去1年男性整體申請比例為27.8%，新制上路證實了，制度越彈性，越有利男性參與育兒照顧。

勞動部表示，為了因應國內少子女化的挑戰，勞動部除了已經著手規劃，提高彈性育嬰留停以日申請所適用的子女年齡，同時，也正擴大研議，在更包容彈性、更鼓勵爸爸參與、更減輕負擔，尤其在政府要給予更大支持的方向上，檢討整體的法規與制度。

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鍾泓良編輯記者

畢業於政治大學新聞系、英國愛丁堡大學民族主義研究所碩士
過去負責路線包括台北市政府都發局、工務局、產發局，衛福部、行政院；現今主責經濟部、國發會、主計總處、學研單位等
專門領域包括總體經濟、能源政...