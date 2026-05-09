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馬來西亞是全球第二大的榴槤出口國，隨著「榴槤經濟」興起，在哪裡生產、何種品種的榴槤也成為消費者挑選時的重要抉擇。近期檳城州政府與檳州果農公會攜手推出榴槤產地「QR code 認證」制度，要讓消費者辨識「正宗檳城榴槤」，杜絕外國榴槤冒名頂替，同時進一步推動榴槤觀光產業，提升品牌價值與國際能見度。檳州旅遊及創意經濟事務行政議員黃漢偉今（9）在臉書發文表示，檳州果農公會今年率先推出榴槤產地二維碼（QR Code）認證技術，為每一顆檳城出產的榴槤附上專屬標識。消費者只需以手機掃描貼附於果實上的QR Code，即可即時查閱該榴槤的識別編號、產地資料、出產農場資訊及農場合法執照編號等完整資訊，讓購買過程更加透明。為防止QR Code遭盜用或濫用，所有認證碼均設有七天有效期限，以確保系統安全性與可信度，保障消費者權益並維護檳城榴槤品牌公信力。至於為何要推動這項措施，是因為過去檳州政府接獲多起投訴，指出市場上出現以「泰國榴槤」冒充檳城榴槤的情況，嚴重打擊消費者信心。州政府因此規劃建立標籤與追蹤系統，如今由果農公會率先落實。黃漢偉呼籲，未來遊客在榴槤季造訪檳城時，可透過掃描QR Code確認來源，親身體驗「貨真價實」的檳城榴槤。除了溯源制度，檳州政府亦同步加碼推動榴槤觀光。黃漢偉日前於壟尾服務中心，親自移交共2,000份全新宣傳手冊《榴槤傳奇：尊享檳城萬果之王》（Durian Legend: Savoring Penang’s King of Fruits）給檳州果農公會，中英文版本各1,000份，將分發給果農與榴槤商販，並廣泛運用於銷售現場與旅遊推廣。該公會目前約有250名會員，其中約200名從事榴槤種植。黃漢偉指出，州政府於2024年首度推出榴槤宣傳手冊後，廣受遊客與業界好評，今年特別更新內容，新增並完善檳島與威省榴槤攤位、農場、莊園與度假村的地址與聯絡資訊，方便遊客按圖索驥深入探索榴槤旅遊路線。手冊亦重新命名並全面改版，以更鮮明的形象呈現檳城榴槤的文化底蘊與獨特魅力。新版手冊除整合旅遊資訊，也收錄多種榴槤品種的外觀與剖面示意圖，讓消費者在攤位現場能直觀比對、精準挑選符合個人口味的品種，同時也可作為商販展示與解說工具，減少買賣誤會並提升交易透明度。黃漢偉表示，電子版手冊亦已提供給果農與攤販下載、轉發與印製，以擴大宣傳效益。他強調，這些措施展現州政府與果農社群攜手深耕榴槤觀光、推動特色農業與旅遊融合發展的決心，期盼吸引更多國內外遊客認識檳城榴槤的風味與魅力，進一步擦亮「萬果之王」的品牌招牌。榴槤目前是馬來西亞最重要的水果出口品之一，官方數據顯示，2022年榴槤出口總值達11億4,000萬令吉，約折合新台幣76億元，占水果出口總值58.6%，其中中國為重要市場，尤其在馬來西亞與中國免簽政策擴大的局勢下，觀光客「榴槤忘返」的好生意有持續擴大可能，馬來西亞當局也預估，到了2030年榴槤出口總值可望增至18億令吉，約新台幣120億元。