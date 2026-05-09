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▲警方在孫男家中尋獲大批軍火。（圖／翻攝自泰媒）

▲泰國警方在中國男手機中找到他持槍瞄準目標練習的影像畫面。（圖／取自泰國警方）

泰國春武里府芭達雅發生一起中從車禍現場意外查獲槍枝軍火的「翻車」事故，一名中國籍男子日前因私人轎車翻覆，導致警方到場後查獲車內藏有槍枝及彈藥等軍武，隨即在持搜索令下於其租屋處查獲大量大量軍規武器、C4炸藥、反步兵地雷與疑似自殺式炸彈背心。泰國最高警政單位已下令全面調查，並從國安角度檢視案件，涉及跨國證件、軍事訓練影像與可能的爆炸攻擊計畫，引發當局高度警戒。這起中國男「翻車」意外已從簡單的車禍延燒至影響泰國國家安全層級的重大案件，根據《曼谷郵報》、《thaiger》等多家泰媒報導，包含泰國皇家警察高層都已下令全面徹查，聚焦是否牽扯國家安全與公共安全風險。事發最初是一名31歲中國籍男子孫明辰（Mingchen Sun）日前在春武里府沙塔希普（Sattahip）納宗天（Na Jomtien）發生車禍，報導內提到孫明辰持有中國護照和粉紅色泰國身分證，而同行的乘客則還有一名33歲的台灣女子。警方到場後在車內發現查獲Glock 26手槍、彈匣與5.56毫米步槍彈藥。警方在尋獲非法武器後取得搜索令，進入孫男在泰國租來的住宅後，警方更發現了數量龐大的彈藥和軍火被藏匿在屋內，查扣物品包括：兩把M16步槍、數百發軍用子彈、總重約4.8公斤的C4塑膠炸藥、俄羅斯POMZ-2反步兵地雷、多國製手榴彈、雷管與遙控引爆裝置。警方更在一件防彈背心中發現已裝填C4並配備完整引爆系統，外型與自殺式炸彈背心極為相似，當局立即封鎖半徑100公尺範圍並疏散居民，由專業的爆裂物處理小組（EOD）接手處理。調查人員在檢視嫌犯手機後更發現不少涉嫌國安的相關影片，包含孫男和柬埔寨士兵進行槍械與手榴彈訓練的影片，拍攝地點被認為是在與柬埔寨前總理洪森的保鑣訓練高度相關的BHQ 911特種部隊營地；另外，嫌犯的手機內還發現了與ChatGPT的對話紀錄，內容包含在如何城市重要地點發動攻擊、C4爆炸威力等問題，目前警方已將相關資料列為證據並持續調查。此次破獲藏匿軍火的行動已驚動泰國軍警高層，春武里府警察指揮官Pongphan Wongmanithet親赴現場督導，並表示泰國皇家警察總長Kittirat Phanphet已下令「從所有層面徹查」，並不排除涉及重大恐怖攻擊的可能。報導提到，在初步偵訊中，孫明辰聲稱因憂鬱症而打算進行「公開自爆」，並否認與任何恐怖組織有關，還說這些武器是透過私人通訊軟體群組購得、於羅勇府取貨。當局已安排法醫精神科專家評估其精神狀況，警方則發現他持有中國、柬埔寨與多米尼克（位於拉丁美洲及加勒比海地區，2004與我國斷交後轉向與中國建交）護照，以及泰國非公民粉紅身分證與泰國身分證號，曾長期往返泰國並在當地租屋兩年，月租約3.8萬泰銖。相關證件來源與取得方式正進一步查證。鄰居形容嫌犯平日友善、禮貌，也對其住家內藏有大批軍火－、爆裂物感到震驚，警方則表示，若孫男家中的C4在住宅區引爆，整個社區恐怕面臨嚴重傷亡。泰國政府已將案件提升至國安層級，包括移民警察、中國大使館與國安機構等多個單位都共同參與了這次調查。泰國官方在對外說明指出，案件仍在持續發展中，未來將視調查結果公布更多細節。