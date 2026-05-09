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高雄市長陳其邁即將屆期任滿，他今（9）日在民進黨舉辦的「台灣好生活」2026縣市政策說明會中透露即將卸任的心情，直呼「若選錯人，過去是賽馬場」，他也笑稱，今年年底選舉最大的變數，就是所有的年輕人都會來到高雄，不知道對賴委員的選情，是好事還是壞事；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆則說，身為第四大棒，希望大家能多多支持，「高雄的進步不能停，高雄的光榮必須延續下去」。面對國內外局勢變遷，民進黨近日邀請中央行政團隊下鄉與地方重要社團幹部、產業代表宣講，說明執政好成績，以及未來願景，今日首發場選在高雄漢來大飯店，包含行政院副院長鄭麗君、陳其邁、賴瑞隆、行政院秘書長張惇涵、金管會主委彭金隆等人出席。陳其邁表示，6年時間馬上就要卸任，「你問我現在的心情怎麼樣？6年時間真的很快，一下子馬上要交棒，還有很多事情還沒有做完」，他想每一個卸任的首長的心情，大概都是如此，因此延續民進黨「高雄好生活」、延續民進黨「綠色執政、品質保證」，可以說是最重要的一件事情。陳其邁直言，若選錯人，過去是賽馬場，現在變成青創基地，過去大港不唱，選對市長，大港才開唱，所以選對人、做對的事，是非常非常的重要。陳其邁提到，市長即將卸任，心頭的重擔，終於能卸下來，他即將要卸任，也真的期待，未來帶領的高雄市長，能承擔這些千斤重擔、帶領高雄繼續轉型，讓高雄能夠經濟繁榮、人民過好生活，「這個最好的人選，就是賴瑞隆委員」。陳其邁說，高雄市這幾年的變化非常的快，最具有代表性的，就是台積電來高雄設廠，是經過很多人的努力，他後來才知道，連前總統蔡英文都替他們打電話，拜託台積電來到高雄，也因此土地、水電各方面的準備，都要全部到位，所以他也向中央爭取再生水廠，「選對人很重要，團隊努力做事也很重要，但更重要的是中央支持，蔡總統支持、賴總統支持更重要！」陳其邁接續說，大家過去說高雄是「文化沙漠」，「我跟各位報告，今年演唱會場地都滿了喔！5月有GD（G-Dragon），選前一週，BTS（防彈少年團）要來高雄，我向各位報告，這是今年年底選舉最大的變數，因為選前一週，所有台灣的年輕人都會來到高雄」；他笑稱，他不知道對賴委員的選情，是好事還是壞事，但高雄吸引國際的天團，「我之前在台北凱道演講時，我說選對人，國際天團來高雄，我們每週都辦演唱會，為什麼？因為高雄人不講武德」。賴瑞隆則說，今天是民進黨中央黨部第一次舉辦「台灣好生活」的第一場，選擇在高雄，是一個非常正確的選擇，因為高雄不僅是台灣最棒的港灣城市，也是這幾年施政最有感的城市，「因為我們選到對的人，我們選到了陳其邁市長，我們選到了賴清德總統，我們選到了蔡英文總統，也因為我們選對的人，走對的路，高雄好生活，台灣有好生活」。話鋒一轉，賴瑞隆直言，軍購對台灣非常重要，但竟然被打六折，將影響無人機等產業，這些刪除也影響高雄；再來惡修財劃法部分，讓高雄損失了200億，最大的獲利者其實是台北市，已經重北輕南，還讓台北城為最大的獲利者；此外，總預算還未審查，要呼籲國民黨、及參選市長的柯志恩盡快處理，這三傷害，對高雄是傷害很大的。賴瑞隆提到，不管是謝長廷市長第一次當選，到陳菊市長第一次當選到陳其邁市長，每一次都是一個艱困、關鍵的過程，而他身為第四棒，希望大家能支持他、支持議長康裕成所率領的所有議會的團隊。他說，過去歷任市長這麼努力留下好的成績，必須要把它延續下去，「高雄的進步不能停，高雄的光榮必須延續下去」。