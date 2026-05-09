我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國演藝圈盛事《第62屆百想藝術大賞》昨（8）晚在首爾盛大舉行，女星申鉉彬在紅毯環節時，因為裙子太長2次重摔在地，讓主持人劉在弼嚇瘋，跑到她面前伸手助力，還攔著攝影機叫大家別拍，超完美救場讓許多網友讚爆，紛紛直呼：「快告訴我他是誰！」申鉉彬昨日穿著粉紅色禮服來到百想典禮紅毯，不過因為裙擺太長、加上高跟鞋不好走路，讓她走到拍照區前就先跌倒，而主持人劉在弼也原地嚇瘋，不過他接下來的救場5步掀起了全網好評！劉在弼首先跑到申鉉彬身邊，蹲超低準備扶起對方，他伸出左手臂讓申鉉彬撐著，給對方好施力的空間站起來，全程沒有有踰矩的行為，也沒有跟對方有親密接觸，甚至眼神特意撇開不看跌倒的申鉉彬，給予許多面子，等到申鉉彬站起來後他馬上衝到對方身前，擋住媒體攝影機示意這段先別拍，接著紳士手勢讓對方先行離開。劉在弼一系列舉動在網路掀起熱議，甚至被封為「主持訓練教程」，呼籲就算不是類似場合，常人碰到也可以成為意外處理手冊，「主持人真的處理得很好」、「想知主持人名字」、「主持人一百分」、「主持人好優秀、貼心」、「每個細節面面俱到。」