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▲高雄市的公托將於今(115)年底達88處，實踐「區區有公托」的育兒資源布局。（圖／高市府提供）

「高雄托育再升級」高雄市長陳其邁今（9）日出席「美力媽媽頒獎典禮」時，除親自表揚40位獲獎者，更提出托育升級政策作為母親節的大賀禮，他表示，高雄市的公托將於今(115)年底達88處，實踐「區區有公托」的育兒資源布局，後續將朝「一國小學區一公托」的目標邁進，打造綿密托育支持網，做媽媽們最堅強的後盾。陳其邁強調，高市府藉由「美力媽媽」的表揚，向全天下的母親致上最深的敬意；體恤母職照顧者的辛勞，市府也配合推動並精進各項育兒政策，以具體行動來減輕媽媽的負擔。在臨時托育及照顧的部分，陳其邁指出，市府規劃在兩年內，讓38個行政區「區區有臨托(收托6個月以上至6歲以下)、有臨照(照顧2歲以上至國小學齡前)據點」，做家長彈性育兒的強力靠山。至於在延時托育部分，陳其邁指出，目前市府的公托已經可延至晚上8點，希望藉配套措施，鼓勵準公托比照辦理，減輕雙薪家庭跟輪班家長們的接送壓力。陳其邁也認為，優質人力還是所有托育政策的關鍵，因此，自己任內已經3次提升公托人員的薪資，及專業人力的加薪，準公托人員也有久任獎金，並提供公私立托嬰機構人員免費心理諮商；針對居家托育人員，市府在配合中央準公共化政策外，加碼補助專業人員保險費、健檢費與心理諮商，希望全方位守護托育人員的權益與身心健康，讓好的照顧者能夠安心續任，陪伴孩子們快樂地長大。陳其邁也自豪表示，高雄市是全台第一個實施「孕婦產檢乘車補助｣的縣市，補助趟次及額度也陸續提高，目前，每人每次懷孕最高總補助金額達9,000元，還可以延長到產後一年內使用，守護孕婦和媽媽的行車安全。