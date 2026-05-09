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醫美集團愛爾麗近日捲入針孔偷拍案，分店皆被查獲針孔攝影機，愛爾麗集團今（9）日發布聲明，向會員表達歉意，並承諾於5月11日正式提撥1億元，成立會員保障信託基金。愛爾麗表示，近日事件造成紛擾與不安，讓長期支持集團的會員感到擔心與失望，對此深感歉意，也向所有會員致上最深歉意。會員保障信託基金將由專業律師與會計師共同監督管理，並定期對外說明進度。同時承諾後續信託金額將會依照實際情況進行調整，信託程序完成後，將在第一時間公布，確保所有會員權益受到完整保障。愛爾麗也表示，集團將全面進行內部檢討與制度優化，未來仍會秉持初心，持續提供專業、安全且值得信賴的醫療美容服務。愛爾麗偷拍案延燒，衛福部長石崇良8日即針對此案表示，連鎖集團又非單一個案並不是偶然，而是有目的性行為、不可原諒，可依法停業處分。