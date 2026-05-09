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▲曾沛慈今日的上班路透照引熱議，被說看起來瘦了很多。（圖／翻攝自微博）

中國綜藝節目《乘風2026》（又稱浪姐）原定昨（8）日、9日進行第三次公演（三公），不料節目組突在7日晚間緊急宣布因播出調整，要延遲直播，讓許多人猜測跟安全審查或是姐姐的狀態有關。而今日有網友曝光曾沛慈的上班路透照，只見她比起之前瘦了許多，疲憊模樣讓粉絲都心疼嘆：「她看起來好累。」曾沛慈今日的上班路透照在網路瘋傳，只見從車上走下來的她，穿著牛仔外套，與灰色運動褲，戴著黃色帽子及墨鏡，整個人的側面看起來非常纖細，似乎又瘦了一圈，就算戴著帽子與墨鏡，也遮不住她濃濃的疲憊，讓粉絲看得都非常心疼。《乘風2026》官方在7日晚間緊急發布公告，宣布延期原訂8、9日進行的三公直播，通過芒果TV官方報名的浪花（指觀眾），節目組會有交通、酒店的退費補助方案。至於為何突然會調整錄製時間，官方並未多做說明，有人推測是和參賽姐姐的身心靈狀態有關。據悉，先前安崎在彩排時，就因為密集的高強度訓練暈倒，莊法還傳出受傷需要人攙扶，徐潔兒練到凌晨4點，曾沛慈也是常常凌晨才回宿舍，黃燦燦也在微博PO出練舞影片，開玩笑說BLACKPINK也沒這麼累。不過還有另一個原因，近來湖南瀏陽市華盛煙火製造燃放有限公司車間發生爆炸，造成26人死亡，文化娛樂活動也受到控管，或許和社會氛圍與安全審查有關。