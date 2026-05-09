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▲全聯母親節優惠，週末推出4款商品買一送一優惠。（圖／翻攝自全聯APP）

▲全聯母親節生鮮蔬果下殺，花椰菜只要39元。（圖／全聯提供）

▲大全聯，「台灣空心菜」與「台灣地瓜葉」每把只要10元。（示意圖／翻攝photoAC）

▲全聯、大全聯同步開跑「水餃泡麵節」泡麵單筆每滿299元現折30元。（圖／大全聯提供）

▲家樂福母親節「台灣大西瓜」、「履歷愛文芒果」與「履歷百香果」都特價。（圖／記者鍾怡婷攝）

全聯、大全聯母親節買一送一優惠來了！全聯「丟丟妹 蝦仁水餃」、百吉 孔雀餅乾、桂格營養素都有買一送一，生鮮蔬果有「進口青花菜」下殺39元，四款；大全聯有「起司蛤蜊風味拌麵」買一送一，且「台灣空心菜」與「台灣地瓜葉」只要先上APP領券，就可用10元購入。全聯官方LINE好友今明兩天（9日、10日）共推出4款商品買一送一優惠，包括「桂格 熬雞精」、「桂格 完善乳清蛋白營養素」、「百吉x孔雀餅乾」、「妮維雅 防曬淨白水乳液」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。且今起至5月11日前，推出3天生鮮激省優惠，「進口青花菜」單粒約180g，原價53元，現在只要39元，現省14元；「紐西蘭DAZZLE炫麗蘋果#90」，原價28元，4粒特價95元；「台灣熟小卷」原價108元，優惠價79元，現省29元；「豬胛心肉塊」每100g原價34元，特價26元。輕鬆上菜的「剝皮辣椒雞湯」原價199元，特價169元，現省30元；飯後甜點推薦「生乳半月燒」原價69元，特價49元，現省20元。即起全聯還有「水餃泡麵節」，水餃單筆任選2件現折10元，泡麵單筆每滿299元現折30元，大全聯即起至5月11日蔬菜下殺銅板價，「台灣空心菜」與「台灣地瓜葉」每把只要10元，需要要至APP「PX Pay」上領取優惠券，就可享有此優惠。同時，還有「有機霜降黑蠔菇」原價41元，單盒特價35元，2盒特價只要65元；「台灣栗子地瓜」每公斤原價85元，特價69元；「紐西蘭GALA蘋果#120」原價16元，7粒特價85元；「特大文蛤」原價129元，特價89元，現省40元。「冷藏肉-去骨雞腿/大包裝」每台斤原價172.8元，特價138元；「冷藏肉-台糖豬梅花肉塊」每台斤原價336元，特價294元；「冷藏肉-台糖豬肋小排骨切塊」每台斤原價363元，特價312元。早餐、點心也有優惠，「甜吐司(芋頭)」550g原價95元，特價79元；「手作酪燒香蒜」原價29元，4入特價89元。並且大全聯同步開跑「水餃泡麵節」，水餃單筆任選2件現折10元，泡麵單筆每滿299元現折30元。即起至5月21日前，社群爆紅的「POPOCHACHA香辣起司蛤蜊風味拌麵114gx4入」買一送一，平均每袋109元。迎接夏日消暑，家樂福特別於5月8日至5月11日限時推出「台灣大西瓜」、「履歷愛文芒果」與「履歷百香果」驚喜特價。「履歷百香果」700g袋裝／特價129元；「履歷愛文芒果」600g盒裝／特價149元；「台灣大西瓜」20KG以上／特價468元；「台灣大西瓜」四分之一／特價139元。