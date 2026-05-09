我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院昨（8）日三讀通過國民黨版本的《醫療法》部分條文修正草案，正式將「三班護病比」納入法律規範，該修正案通過後，中華民國護理師護士公會全國聯合會（全聯會）發聲感謝藍白兩黨，卻被網友砲轟。該篇貼文隨後被刪除，在新聲明僅表示「感謝立法院各黨團」，但網友仍不買單。中華民國護理師護士公會全國聯合會（以下簡稱全聯會）在原聲明中指出，網路所稱的「不設委員會是丟包護理人員」，是刻意扭曲事實，這些不實指控才是真正想把護理師推向資方火坑。全聯會指出， 有些版本聲稱要設置「諮詢委員會」並保障1/3的護理代表，實際上卻是陷阱，他們多次強調底線，護理代表若未達1/2，寧可不要委員會，絕不接受會被資方「多數暴力」壓過的假民主機制。全聯會指出，三讀通過的版本才是「真護理共識」，是經過全聯會與白委邱慧洳、藍委羅廷瑋及廖偉翔等多位委員多次深入溝通、凝聚基層共識後的成果。他們感謝藍白立委守護專業，看穿了資方想藉由「委員會」摸頭的伎倆，堅定地選擇與護理師站在同一陣線，推動最符合基層利益的版本。不料貼文一出，留言區被網友留言砲轟，「在場外跪哭時就直接點名民進黨了」、「沒看過被霸凌還反過來稱讚對方的」等；隨後全聯會下架原貼文，並上傳新聲明強調三班護病比邁向制度化的重要性，並僅表示「感謝立法院各黨團對護理人力、病人安全與護理勞動權益的重視」。但許多網友仍不買帳，湧入留言區質疑為何要刪文。對此，全聯會回應，他們希望讓護理議題回到專業本質，避免讓第一線護理人員的聲音，被貼上政治標籤，或被捲入不必要的政治對立之中，並變成政黨立場的延伸戰。全聯會強調，移除該篇內容，並不代表對議題沒有立場，而是希望：讓焦點回到醫療現場、回到病人安全與護理勞動環境、回到制度改革本身。「護理要的不是政治操作，而是能真正改善第一線處境的制度與改革」。