我是廣告 請繼續往下閱讀

聯邦銀行今（9）日於台北市國立國父紀念館盛大舉辦「聯邦同心 做伙愛媽咪」母親節ESG園遊會，活動融合環境永續、金融教育與親子共融三大主軸，現場逾百個多元攤位與互動體驗，還有小朋友最喜歡的東森幼幼家族與聯邦吉祥物MYKONOS，結合環境永續、親子同樂等熱議主題，活動吸引眾多民眾熱情參與。聯邦銀行總經理許維文表示，擴大社會正向影響力是本次活動的核心目標。現場除了號召員工共襄盛舉，更特別邀請公益與環保團體、在地農會及警政單位參與，透過近距離互動，讓民眾在支持公益的同時，也能享受充滿歡樂與溫暖氛圍。此外，許維文也在現場宣佈佳績，聯邦銀行在最新一屆公司治理評鑑中脫穎而出，榮獲上市公司前5%的殊榮。他強調，這份肯定歸功於全體同仁的共同努力，未來將秉持穩中求進的精神，實踐企業永續經營。今年園遊會同時也是聯邦銀行「員工家庭日」，現場不僅邀請同仁攜眷共襄盛舉，更設置在地小農、環保手作及社福公益團體等100多個攤位，透過豐富的親子互動環節，讓同仁在工作之餘能與家人共度溫馨時光。今日同步舉行聯邦銀行第26屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪圖比賽頒獎典禮，今年賽事共吸引近4,000名小朋友參賽，比賽主題結合孝親與環保理念，透過孩子們的純真筆觸描繪出對母親與地球環境的愛與感謝。因應環保減碳趨勢，今年園遊會全面採用「無紙化數位點券」，以實際行動愛護地球、降低碳排放量。現場還安排多項ESG互動教育活動，包括「保育總動員」生態互動區，教育推廣環頸雉、石虎等保育類動物，深化民眾環保意識。