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▲沈文程（如圖）系列演唱會一路唱到第四年，他笑說：「真的唱上癮了！」（圖／記者林柏年攝影）

🎤 沈文程加場時間、地點

雙金歌王沈文程今（9）日在TICC（台北國際會議中心）舉辦《2026年國際沈文程日－小琉球情歌演唱會》台北場，系列演唱會一路唱到第四年，他笑說：「真的唱上癮了！」不僅大批粉絲買票力挺，民歌天后鄭怡、台語歌手王建傑也現身台下觀賞。此外，沈文程也宣布演唱會加場的好消息，8/1台南、11/1桃園，以及明年5/8台中、6/26台北，延續他的音樂宇宙。沈文程今日開唱台下坐滿歌迷朋友，民歌天后鄭怡也驚喜現身觀眾席，兩人有著多年交情，沈文程形容對方當年的美貌是國色天香、傾國傾城，如今更成為廣播主持天后。另外，台語歌手王建傑也罕見露面，13年前搬回高雄老家的他，近幾年淡出歌壇，今出現在TICC看起來狀態非常好。沈文程整場演出從〈心事誰人知〉、〈漂泊七逃人〉、〈1990台灣人〉一路唱到〈相欠債〉、〈流浪的吉他〉等經典作品，71歲的他展現驚人體力，更不斷和台下觀眾互動、笑聲不斷，一開口便讓全場秒進時光隧道。台上他也宣布加場好消息，8/1台南、11/1桃園，以及明年5/8台中、6/26台北共4場讓粉絲們又驚又喜，沈文程表示：「能夠帶給大家喜歡的作品是人生最大享受。」沈文程《國際沈文程日》系列演唱會舉辦至今4年，這次主題定為《小琉球情歌演唱會》，透露「小琉球情歌」其實來自他特別為小琉球創作的歌曲，也因此延伸成演唱會主題。