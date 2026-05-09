美國與伊朗停火即將滿一個月，但近期又傳出激烈交火，互相攻擊軍艦、沿岸軍事設施。美國總統川普8日透露，「今晚應該會收到他們的回應」。
戰爭即將結束？川普透露將收到伊朗回覆
據CNN報導，川普政府預計週五晚些時候會收到伊朗方面對美方提議的回應。川普8日受訪時表示，「我們今晚應該會收到他們的回應」，被問到是否認為伊朗在拖延談判，川普回答他不知道，「我們很快就知道了」。在川普表態之前，美國國務卿盧比歐也表示，美方預計伊朗會在週五做出回應。
川普接受NBC電訪時表示，與伊朗的衝突還沒有結束，「要等真的結束才算，但我們在軍事上肯定已經獲得勝利。現在得讓伊朗那些躲在洞穴裡的人出來簽協議。如果無法談成最好的協議，我不想急著結束。我必須談成好協議。我們已經非常接近了」。
截至美東時間週六（9日）上午，尚不清楚伊朗是否向美方做出回應。
最高領袖持續神隱 美情報評估在指導談判
CNN引述知情人士消息，美國情報部門評估，目前伊朗政權內部權力劃分尚不明確，但伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）正與高級官員一起制定戰爭戰略，穆吉塔巴很可能在指導伊朗如何與美國進行結束戰爭的談判。
自戰爭初期，他的父親、前任最高領袖哈米尼與多位軍事將領喪生後，穆吉塔巴就沒有公開露面，引發健康狀況和領導角色的猜測。消息人士補充，穆吉塔巴不使用任何電子設備進行溝通，而是只與那些能夠親自拜訪他的人互動，或透過信差發送訊息
停火協議還有效？美伊小規模交火
儘管川普稱停火協議仍然有效，但近期美伊在荷姆茲海峽附近交火。美國中央司令部8日表示，美軍向兩艘懸掛伊朗國旗的油輪開火並將其擊沉，當時這兩艘油輪試圖繞過封鎖線。此前，美國稱其襲擊了在荷姆茲海峽襲擊美國軍艦的伊朗軍事設施。伊朗官媒稱，週五在美軍襲擊伊朗船之後，美國與伊朗軍隊發生小規模交火。
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據CNN報導，川普政府預計週五晚些時候會收到伊朗方面對美方提議的回應。川普8日受訪時表示，「我們今晚應該會收到他們的回應」，被問到是否認為伊朗在拖延談判，川普回答他不知道，「我們很快就知道了」。在川普表態之前，美國國務卿盧比歐也表示，美方預計伊朗會在週五做出回應。
川普接受NBC電訪時表示，與伊朗的衝突還沒有結束，「要等真的結束才算，但我們在軍事上肯定已經獲得勝利。現在得讓伊朗那些躲在洞穴裡的人出來簽協議。如果無法談成最好的協議，我不想急著結束。我必須談成好協議。我們已經非常接近了」。
截至美東時間週六（9日）上午，尚不清楚伊朗是否向美方做出回應。
最高領袖持續神隱 美情報評估在指導談判
CNN引述知情人士消息，美國情報部門評估，目前伊朗政權內部權力劃分尚不明確，但伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）正與高級官員一起制定戰爭戰略，穆吉塔巴很可能在指導伊朗如何與美國進行結束戰爭的談判。
自戰爭初期，他的父親、前任最高領袖哈米尼與多位軍事將領喪生後，穆吉塔巴就沒有公開露面，引發健康狀況和領導角色的猜測。消息人士補充，穆吉塔巴不使用任何電子設備進行溝通，而是只與那些能夠親自拜訪他的人互動，或透過信差發送訊息
停火協議還有效？美伊小規模交火
儘管川普稱停火協議仍然有效，但近期美伊在荷姆茲海峽附近交火。美國中央司令部8日表示，美軍向兩艘懸掛伊朗國旗的油輪開火並將其擊沉，當時這兩艘油輪試圖繞過封鎖線。此前，美國稱其襲擊了在荷姆茲海峽襲擊美國軍艦的伊朗軍事設施。伊朗官媒稱，週五在美軍襲擊伊朗船之後，美國與伊朗軍隊發生小規模交火。
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