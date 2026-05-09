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利用手機手電筒尋找反光點

搭配紅色玻璃紙加強反光

▲民眾可利用iPhone「放大鏡」功能與閃光燈，在黑暗環境下掃描空間，若出現異常反光點或紅外線亮光，就可能有偷拍鏡頭存在。（圖／記者賴禹妡翻攝）

善用手機變焦望遠鏡頭

檢查Wi-Fi與藍牙連線清單

撥打電話測試電波干擾

深夜靜聽異常聲音

利用指南針測試磁場變化

安卓手機鏡頭偵測紅外線

近日不少店家被揪出暗藏針孔攝影機，民眾到陌生環境該如何自保？對此，3C達人Tim哥透露，其實不需要額外下載任何APP，只要善用我們日常隨身攜帶的手機，就能有效進行搜查，像是利用手機閃光燈反查反光點，或是開啟Wi-Fi或是藍牙檢查是否有可疑的連線等。知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發疑似針孔偷拍事件，偷拍事件持續延燒，目前還有其他醫美診所、泌尿科等都傳出有疑似針孔偷拍。民眾該如自保才能避免遭到偷拍，3C達人Tim哥分享多招，用手機揪出針孔或是可疑連線。將房間燈光全數關閉讓空間保持昏暗，接著開啟手機的手電筒（閃光燈）照射四周插座等高危險區域，仔細觀察是否有極小的反光亮點或閃爍的紅燈。重點檢查區域包含對著床的電視，以及可能偽裝成花瓶底部、化妝台瓶罐或浴室芳香劑等物品。事先準備一張紅色玻璃紙並蓋在手機的補光燈上，這樣在掃描房間時，針孔鏡頭的反光會變得更加顯眼。如果沒有紅色玻璃紙，也能使用手機內的放大鏡功能，開啟紅色濾鏡也會有類似的效果。針對天花板、牆角、煙霧警報器或冷氣出風口等較高且難以觸及的地方，可以直接使用手機的變焦功能放大檢視，省去搬椅子爬高的麻煩。開啟手機的 Wi-Fi 與藍牙功能，觀察網路清單中是否有出現包含「cam」、「IPCAM」等字眼，或是其他可疑、陌生的網路攝影機裝置名稱。在房間內利用手機撥打電話並四處走動，仔細聽聽看是否有出現異常的干擾雜音或雜訊，藉此查出隱藏電子設備發出的電波干擾。趁著半夜房間最安靜的時候，仔細聆聽周遭是否有微弱的滴答聲、電子噪音或是微小的馬達聲。開啟手機內建的指南針，將手機靠近牆面或電氣設備，觀察是否有不尋常的磁場變化。部分安卓手機，像是小米或三星的鏡頭對紅外線光較為敏銳，在暗處時，可以使用手機的主鏡頭或前鏡頭掃描房間，查看是否有不明紅點。Tim哥特別提醒，如果真的發現了針孔攝影機，千萬不要自行猜測，務必先拍照存證並第一時間報警，之後再通知民宿或飯店老闆，以免對方湮滅證據。