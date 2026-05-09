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韓國男團EXO時隔6年終於在今（9）晚回到台北小巨蛋開唱，讓大批EXO-L（粉絲名）搶票進場看歐巴們，而看演唱會中，最重要的事情之一就是「場內應援」，像是透過「排字」傳達想說的話給偶像看，總是能夠讓台上的歐巴給感動哭，為了進行這些應援，許多粉絲會組成團隊，並且事前募資來購買必要材料，沒想到EXO演唱會的排字應援卻在演出當天，因為團隊佈置遲到等原因臨時宣布取消，讓許多粉絲相當無奈：「付了錢卻被浪費！」EXO本次演唱會的應援團隊「Vœu d'Argent」，今日中午臨時發文透露「5/9場次早上的場佈過程中，由於場部組報到人數嚴重不足及有遲到，導致無法在規定作業時間內完成排放執行區域內之排字色卡。經過團隊緊急評估，雙面排字應援將遺憾取消執行。」對台灣粉絲來說，排字應援在演唱會上是非常重要的環節之一，再加上應援團隊事先已經收齊了款項，排字字卡也已經購買完畢，若是突然宣布取消，是一件非常浪費錢，也非常可惜的事情。應援團隊稱取消的原因是「現場人員遲到，導致佈置進度嚴重延後」，不過事後卻有小幫手出面透露，其實是應援團隊自己遲到近半小時，且到場時字卡等東西都沒有到齊，現場指揮也相當混亂才會應援失敗，同時在網路上邀請許多有時間的粉絲可以一起到現場幫忙，才不會一樣的慘案再發第二次。