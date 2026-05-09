我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會昨日通過國民黨、民眾黨的7800億軍購條例版本，與賴政府的1.25兆元版本，仍相差4700億左右。對此，副總統蕭美琴今（9）日表示，只單靠傳統的對外軍購，絕對無法獨撐現代快速變動的戰場，更會將前線保家衛國的軍人們，暴露在極大的風險之中；他強調，政府會努力與朝野政黨溝通，在既有的基礎上尋求最大的社會共識。蕭美琴透過臉書表示，立法院昨天通過國防特別條例的部分預算，這是國防部和立法院耗費近半年的時間，不斷與社會各界溝通、對話後，終於能跨出的艱辛一步。蕭美琴說，他想特別感謝這段期間，始終相信台灣、支持強化自我防衛決心，並持續關注國家安全的每一位好朋友，「但我們也必須誠實面對，這只是建構台灣防衛實力的一步，距離國防需求，以及國人對安全的期待，還有很大一段距離」。蕭美琴指出，這次的特別預算中，商購和委製的部分遭到刪除，確實讓人感到萬分遺憾，政府過去不斷向社會說明，面對現在複雜的灰色地帶威脅與新興科技挑戰，導入民間技術、發展不對稱作戰能力，是打造「台灣之盾」最關鍵的防線，將這些具有高度機動性、能帶動台灣百工百業共同參與國防升級的機會拒於門外，不僅容易造成戰力上的缺口，更是錯失讓國內製造業與國際安全供應鏈接軌的寶貴時機。蕭美琴提到，國家的安全，不能單腳走路，也不能只有手腳而缺乏感知和指管整合的眼睛大腦及神經，只單靠傳統的對外軍購，絕對無法獨撐現代快速變動的戰場，更會將前線保家衛國的軍人們，暴露在極大的風險之中，「他們不是陌生人，是我們的親戚、朋友，甚至是鄰家子弟，我們有絕對的責任，要讓他們擁有最適切、最先進的防衛工具」。蕭美琴強調，雖然面對這樣的結果，但政府不會放棄，更不能停下腳步，會持續努力與朝野政黨溝通，在既有的基礎上尋求最大的社會共識。他深切也衷心期盼，儘速補足整體防衛體系所需的關鍵戰力，共同守護大家珍視的自由民主，以及世世代代台灣人民的安全與繁榮。