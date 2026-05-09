「將『三班護病比』2年入法」

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「將『三班護病比』2年入法」

護病比入法仍有瑕疵 工會：照護量存在黑數問題

立法院昨（8）日三讀通過《醫療法》第12條、第102條之1修正案，將三班護病入法，而衛福部晚間表示，將至2028年5月才會施行，相當於2年以後。六大醫院工會今（9）日發布聲明，指政府卸責作法讓人遺憾，更是背棄總統賴清德2023年所做政治承諾。共同發表聲明6團體為國立台灣大學醫學院附設醫院企業工會、國立台灣大學醫學院附設醫院癌醫分院企業工會、國立成功大學醫學院附設醫院企業工會、台北榮民總醫院企業工會、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院企業工會，以及振興醫療財團法人振興醫院企業工會。聲明指出，衛福部5月8日公告修正後的《醫療機構設置標準》將再拖兩年自2028年5月1日施行，以賴清德本屆任期將於2028年5月19日屆滿及行政交接等因素，基本等同宣告在賴總統本屆任內，沒有任何一間違法醫院會受到開罰或停業等實質處分。但眼下三班護病比總體達標率已近8至9成，中央政府亦已耗費百億納稅錢支應醫院雇主人事成本，如今隨著立法院三讀入法，衛福部非但不上緊發條加速作業，反倒一如既往為醫院資方保駕護航，執意棄病人安全與護理勞權於不顧，令人遺憾。為賴總統於2023年所作出的政治承諾，如今立法端是在野政黨統合護理基層意見提案通過，執政黨基本毫無建樹，倘若衛福部再將施行時程拖延2年，等同宣告行政端也主動棄守，我們呼籲衛福部即刻加速施行，重拾僅存政治信任。另外，縱然三班護病比已邁入法制化階段，然而工會必須明確指出，倘若衛福部不願改正現行護病比計算公式中的黑數與平均數問題，帳面數據終究難以反映護理臨床業務量，半套改革恐淪粉飾太平。我們必須指出，三班護病比計算主要存在三大問題，分別是，以及是，以上均為工會團體長年疾呼衛福部應全面檢討改正的重大缺漏。然而，衛福部不僅始終敷衍應對，甚至直至近期邁入正式法制化的階段，仍以「這是當初訂好的標準」為由拒絕改正，我們必須指出，前述三大缺漏倘若未能處理，無異於放水讓醫院「只求數據達標不看實際效果」，我們呼籲衛福部即刻加速改正勿再欺瞞社會。工會最後表示，面對護理基層長年疾呼加速入法、明確反映現行計算公式下的各種重大缺漏，衛福部自始至終均拒不改正、敷衍卸責；面對我國已然千瘡百孔的醫療勞動環境，亦始終扮演資方話筒，無視合理人力配置得以健全醫院運作、維護病人安全、提升勞工權益的事實，反慣以醫院難以經營、關床潮加劇、候床時間拉長等進行道德勒索，一線人員的水深火熱卻始終被拋諸腦後。