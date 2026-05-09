立法院昨（8）日三讀通過《醫療法》第12條、第102條之1修正案，將三班護病入法，而衛福部晚間表示，將至2028年5月才會施行，相當於2年以後。六大醫院工會今（9）日發布聲明，指政府卸責作法讓人遺憾，更是背棄總統賴清德2023年所做「將『三班護病比』2年入法」政治承諾。

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共同發表聲明6團體為國立台灣大學醫學院附設醫院企業工會、國立台灣大學醫學院附設醫院癌醫分院企業工會、國立成功大學醫學院附設醫院企業工會、台北榮民總醫院企業工會、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院企業工會，以及振興醫療財團法人振興醫院企業工會。

聲明指出，衛福部5月8日公告修正後的《醫療機構設置標準》將再拖兩年自2028年5月1日施行，以賴清德本屆任期將於2028年5月19日屆滿及行政交接等因素，基本等同宣告在賴總統本屆任內，沒有任何一間違法醫院會受到開罰或停業等實質處分。

但眼下三班護病比總體達標率已近8至9成，中央政府亦已耗費百億納稅錢支應醫院雇主人事成本，如今隨著立法院三讀入法，衛福部非但不上緊發條加速作業，反倒一如既往為醫院資方保駕護航，執意棄病人安全與護理勞權於不顧，令人遺憾。

「將『三班護病比』2年入法」為賴總統於2023年所作出的政治承諾，如今立法端是在野政黨統合護理基層意見提案通過，執政黨基本毫無建樹，倘若衛福部再將施行時程拖延2年，等同宣告行政端也主動棄守，我們呼籲衛福部即刻加速施行，重拾僅存政治信任。

護病比入法仍有瑕疵　工會：照護量存在黑數問題

另外，縱然三班護病比已邁入法制化階段，然而工會必須明確指出，倘若衛福部不願改正現行護病比計算公式中的黑數與平均數問題，帳面數據終究難以反映護理臨床業務量，半套改革恐淪粉飾太平。

我們必須指出，三班護病比計算主要存在三大問題，分別是隔離及安寧病床不被計入照護量的黑數問題採全月全院平均值的失真問題，以及是針對醫院填報數據缺乏稽查手段的不法問題，以上均為工會團體長年疾呼衛福部應全面檢討改正的重大缺漏。

然而，衛福部不僅始終敷衍應對，甚至直至近期邁入正式法制化的階段，仍以「這是當初訂好的標準」為由拒絕改正，我們必須指出，前述三大缺漏倘若未能處理，無異於放水讓醫院「只求數據達標不看實際效果」，我們呼籲衛福部即刻加速改正勿再欺瞞社會。

工會最後表示，面對護理基層長年疾呼加速入法、明確反映現行計算公式下的各種重大缺漏，衛福部自始至終均拒不改正、敷衍卸責；面對我國已然千瘡百孔的醫療勞動環境，亦始終扮演資方話筒，無視合理人力配置得以健全醫院運作、維護病人安全、提升勞工權益的事實，反慣以醫院難以經營、關床潮加劇、候床時間拉長等進行道德勒索，一線人員的水深火熱卻始終被拋諸腦後。

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鍾泓良編輯記者

畢業於政治大學新聞系、英國愛丁堡大學民族主義研究所碩士
過去負責路線包括台北市政府都發局、工務局、產發局，衛福部、行政院；現今主責經濟部、國發會、主計總處、學研單位等
專門領域包括總體經濟、能源政...