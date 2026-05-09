我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃足球賽將在6月12日開踢，除了C羅、梅西動向受到關注之外，4年前在卡達世界盃中幫助法國得分的天才前鋒姆巴佩也是焦點之一，姆巴佩不只球技了得，私下的感情生活也相當精彩，他過去曾和大9歲的模特兒伊尼斯蘿（Inès Rau）傳情，而伊尼斯蘿是一名跨性別者，16歲就接受變性手術，還因此和未婚夫分手。姆巴佩在4年前曾和大自己9歲的模特兒伊尼斯蘿被拍到在遊艇上約會，還甜蜜將對方公主抱，臉上充滿幸福的笑容，兩人也並未否認戀情，特別的是，伊尼斯蘿是男兒身，14歲開始以女性身分生活，16歲接受變性手術，精緻的臉蛋很快地就被模特兒經紀人挖掘，性感豔麗的風格也拍過不少時尚雜誌。直到24歲她才在雜誌《花花公子》公開出櫃，這也是該雜誌創刊以來第一位變性女模，伊尼斯蘿透過訪問分享，「妳是一個怎樣的人，和性別、性向沒有絕對的關係，因為這兩件事情就否定妳，這種人不值得擁有愛。」雖然她公開自己是變性人身分時，失去了一位富豪未婚夫，同時也失去了金錢和豪宅，也怕被當成怪胎找不到對象，但出櫃之後伊尼斯蘿更愛自己，也活得更快樂。而如今姆巴佩疑似已經有了新歡，今年被拍到和26歲西班牙演員伊絲特（Ester Expósito）手牽手在義大利約會，姆巴佩還送花獻殷勤，伊絲特曾出演Netflix影集《菁英殺機》，該劇獲得廣大迴響，又簽了兩部由Netflix發行的電影《當天使沉睡》和《父仇心切》，演藝之路無可限量。