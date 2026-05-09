新北碧潭風景區一間星級飯店日前傳出小貓受困排煙管事件，廚房人員聽見哀嚎聲卻找不到貓咪位置，緊急通報新北市動保處。由於排煙管屬半封閉空間、管線狹長，救援工具無法深入，飯店當場決定停工配合，甚至同意直接切開排煙管，只為了救出卡在高處的小虎斑貓。所幸小貓經治療後已恢復健康，目前完成疫苗施打，並開放民眾認養，盼能找到溫暖的新家。
廚房排煙管「有虎斑貓受困」！碧潭飯店霸氣救援：不計代價
新北市動保處日前接獲通報，新店碧潭風景區某星級飯店中央廚房的排煙管內疑似有幼貓受困，現場工作人員雖持續聽到哀嚎聲，但始終找不到貓咪確切位置，因此緊急向動保處求援。動保處派員到場後發現，排煙管道相當狹長，且屬於半封閉空間，人員與工具皆無法深入，研判小貓應是一路從低處出口往上鑽，最後卡在高處封閉端無法脫困。
由於若排煙設備啟動，小貓恐怕有受傷風險，經現場協調後，飯店方面當場同意停工配合救援，甚至不計代價使用切割器切開排煙管，只希望能盡快把小生命救出。動保員指出，當時小虎斑蜷縮在煙管高處，若不破壞管線根本無法救援，所幸在飯店人員全力協助下，最後順利將牠平安救出。
小虎斑順利救出！恢復健康等待認養：希望能有溫暖的家
獸醫檢查後發現，小虎斑並沒有嚴重外傷，但因長時間受困，出現精神緊張、輕微脫水及眼睛分泌物等情況，後續已送往毛寶貝醫療中心接受治療與照護。經過輸液、補充營養及休養後，目前小虎斑健康狀況已明顯恢復，精神與食慾都相當穩定，也已完成基礎核心疫苗施打。
動保處獸醫師分析，貓咪本身就有喜歡攀爬高處、鑽洞探索的習性，高處能讓牠們觀察周遭動靜、降低來自地面的威脅，而狹窄洞穴則能滿足探索本能，因此推測小虎斑才會一路鑽進排煙管內，最終受困。
目前這隻模樣可愛的小虎斑，已安置在汐止「烏圓炯炯愛心認養小棧」，並開放民眾認養。動保處表示，小貓親人且可抱，希望能盡快找到願意照顧牠的新家庭，民眾可透過「新店動物之家」官方粉專查詢相關資訊。
新北市動保處也提醒，任何生命都值得被珍惜，若民眾發現動物受困或需要救援，可撥打「1959」動保專線，或24小時通報電話（02-29596353）求助。動保處設有毛寶貝醫療中心，可提供收容安置與醫療照護，另外民眾至公立動物之家認養犬貓，也可享有疫苗注射、醫療諮詢等相關福利。
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新北市動保處日前接獲通報，新店碧潭風景區某星級飯店中央廚房的排煙管內疑似有幼貓受困，現場工作人員雖持續聽到哀嚎聲，但始終找不到貓咪確切位置，因此緊急向動保處求援。動保處派員到場後發現，排煙管道相當狹長，且屬於半封閉空間，人員與工具皆無法深入，研判小貓應是一路從低處出口往上鑽，最後卡在高處封閉端無法脫困。
由於若排煙設備啟動，小貓恐怕有受傷風險，經現場協調後，飯店方面當場同意停工配合救援，甚至不計代價使用切割器切開排煙管，只希望能盡快把小生命救出。動保員指出，當時小虎斑蜷縮在煙管高處，若不破壞管線根本無法救援，所幸在飯店人員全力協助下，最後順利將牠平安救出。
獸醫檢查後發現，小虎斑並沒有嚴重外傷，但因長時間受困，出現精神緊張、輕微脫水及眼睛分泌物等情況，後續已送往毛寶貝醫療中心接受治療與照護。經過輸液、補充營養及休養後，目前小虎斑健康狀況已明顯恢復，精神與食慾都相當穩定，也已完成基礎核心疫苗施打。
動保處獸醫師分析，貓咪本身就有喜歡攀爬高處、鑽洞探索的習性，高處能讓牠們觀察周遭動靜、降低來自地面的威脅，而狹窄洞穴則能滿足探索本能，因此推測小虎斑才會一路鑽進排煙管內，最終受困。
新北市動保處也提醒，任何生命都值得被珍惜，若民眾發現動物受困或需要救援，可撥打「1959」動保專線，或24小時通報電話（02-29596353）求助。動保處設有毛寶貝醫療中心，可提供收容安置與醫療照護，另外民眾至公立動物之家認養犬貓，也可享有疫苗注射、醫療諮詢等相關福利。