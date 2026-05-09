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淡江大橋將於5月12日正式通車，通車前最後一場大型活動「感恩・美好之夜」今（9）日晚間登場。總統賴清德、行政院長卓榮泰與新北市長侯友宜晚間都將出席感恩餐會，與工程團隊及民眾一同見證淡江大橋啟用前的重要時刻。公路局規劃，晚會將在晚間6時15分於淡江大橋主舞台揭開序幕，內容包括歐開合唱團演出、工程紀錄片、無人機展演，以及雲門舞集為淡江大橋創作的新作《光鏈》。新北市政府活動資訊也指出，雲門舞集將以《光鏈》回應這座跨越河口的建築，從「連結」意象出發，描繪光的流動與匯聚。這場晚會主軸是向淡江大橋幕後工程英雄致敬。主舞台座位區將安排參與規劃、設計、監造、施工，以及跨單位協助的工程團隊、家屬與受邀貴賓入座，因此一般民眾無法進入主舞台區。不過，下午4時起民眾可由淡水端主線上橋，前往指定觀賞區，透過現場700吋電視牆、300吋電視螢幕等同步欣賞晚會與無人機表演。公路局提醒，這次橋面開放方式與先前活動不同，民眾只能從淡水端上橋到指定觀賞區，八里端不開放上橋；橋面也會配合晚會安全管制，不能作為淡水、八里之間的穿越通道。活動當天機車專用道、行人道及自行車道也配合活動暫不開放，若現場人潮達安全容量，主辦單位將視情況採取分流或暫停進場等措施。淡江大橋被視為台灣新國門地標，也是連結淡水、八里的重要交通建設。行政院長卓榮泰日前在行政院會聽取交通部報告時表示，淡江大橋將串聯台61線、台64線及北海岸交通廊帶，縮短淡水與八里間通行距離，並有助紓解關渡大橋與台2線交通壅塞，也可帶動台北港、淡海新市鎮及北海岸發展。卓榮泰也指出，淡江大橋歷經國際競標、主橋段7次流標、經費調整及施工挑戰，能矗立在淡水河口，是展現國家實力與文明的新地標，也是台灣最新的一張名片。淡江大橋正式通車時間為5月12日上午11時30分。