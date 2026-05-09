我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《浪姐7》官方在微博闢謠，要觀眾以官方發布為准。（圖／翻攝自微博@乘風2026）

中國綜藝節目《乘風2026》（又稱浪姐），在7日突然宣布延期昨（8）日、9日的直播後，網路上開始瘋傳節目之後可能改成錄播形式、不再直播，甚至傳出這次的三公（三次公演）將不會淘汰選手，就連四公分組名單也疑似外流。對此，官方也在昨日火速於微博闢謠，「請以官方發布為准，不信謠、不傳謠。」《浪姐7》日前突然宣布延期三公的直播，但並沒有透露原因，引發外界猜測。不料之後網路開始傳出三公之後將改成無觀眾的錄播模式，並會取消本輪淘汰，名額順延到四公，就連四公分組名單都疑似外流，曾沛慈所在的C組，跟張藝上、張慧雯、溫崢嶸、蕭薔同組。而消息傳了多天後，官方也透過微博出面闢謠，「網傳『浪姐三公所有舞台都是錄播，不淘汰下周播出』、『師姐幫唱今日錄播』、『四公分組』等消息均是謠言。第三次公演推遲直播，節目所有信息請以官方發布為准。不信謠、不傳謠，感謝大家的耐心守候。」正式否認所有網傳消息。《浪姐7》官方在7日晚間宣布延期原訂8、9日進行的三公直播，但官方並未對調整錄製時間多做說明，有人推測是和參賽姐姐的身心靈狀態有關。據悉，先前安崎彩排時，就因密集高強度訓練暈倒，莊法傳出受傷需要人攙扶，曾沛慈也常常凌晨才回宿舍。不過也傳出另一個原因，近來湖南瀏陽市華盛煙火製造燃放有限公司車間發生爆炸，造成26人死亡，文化娛樂活動也受到控管，或許和社會氛圍與安全審查有關。