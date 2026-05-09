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印度正在追著美中腳步在太空產業插旗，印度民營火箭公司 Skyroot Aerospace 日前宣布完成新一輪6000萬美元募資，企業估值突破11億美元，成為印度首家太空科技獨角獸，這不僅替印度的太空產業畫下重大里程碑，也被視為全球太空經濟版圖可能出現變化的重要訊號。印度媒體《The Economic Times》指出，本輪募資由新加坡主權財富基金 GIC 與矽谷創投 Sherpalo Ventures 共同領投，全球最大資產管理公司 BlackRock 亦參與其中。完成此輪注資後，Skyroot累計募資金額達1.6億美元。市場普遍認為，國際重量級資金進場，顯示全球資本對印度太空產業潛力的高度信心。這家民營火箭新創公司「Skyroot Aerospace」成立於2018年，主要業務為研發小型衛星運載火箭與提供商業發射服務，並於2022年成功發射印度第一枚由私人企業研發的火箭，象徵印度民營太空產業正式跨出關鍵一步。接下來，公司正準備執行Vikram-1軌道火箭首次發射任務，這將成為印度史上第一枚由民間公司打造的軌道火箭。印度太空協會 Indian Space Association 理事長AK Bhatt表示，Skyroot成為獨角獸並獲得全球投資機構支持，向國際市場傳遞印度太空產業可靠度與技術能力的強烈訊號。Skyroot共同創辦人暨執行長 Pawan Kumar Chandana 則強調，全球具備火箭發射能力的國家與企業仍屬少數，掌握發射技術將為印度吸引更多國際投資與商業合作。不過該公司的崛起也和印度本身的政策環境密不可分，在2020年印度政府就正式開放了民間企業進入太空領域，打破過去由印度國家太空研究機構（Indian Space Research Organisation，ISRO）長期主導的局面，而Skyroot正是首批與ISRO簽署合作協議的私人公司之一，得以使用國家發射場與測試設施，讓研發與商業化進程大幅加速。隨著全球衛星需求快速增加，小型衛星發射市場競爭日益激烈。業界普遍認為，印度正試圖在商業發射市場追趕由 SpaceX 主導的產業格局。印度政府目標在2030年前建立自有太空站，並打造完整太空經濟體系，希望在全球太空產業占有更重要地位。目前印度在全球太空市場的市占率約2%，政府計畫2030年提升至8%，並在2047年達到15%，將產值從80億美元提高至440億美元。為達成此目標，印度政府已批准設立太空新創基金，預計扶植約40家太空科技公司，強化供應鏈與研發能力。專家指出，全球太空產業的歷史顯示，當民間企業加入後，太空經濟市場往往迎來爆發式成長，例如SpaceX的成功便證明民間企業能降低發射成本並加速技術創新。如今Skyroot成為獨角獸，被視為印度從國家主導太空計畫轉向「政府＋民間」雙引擎模式的重要象徵。