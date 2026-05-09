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▲高雄市政府海洋局舉辦高雄海味媒合商洽會，以媒合水產品採購商機。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局局長石慶豐致詞。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄海味業者在媒合商洽會中推介水產品與精緻伴手禮，期進入企業供應鏈的合作契機。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局8日下午，在鳳山行政中心禮堂，舉辦高雄海味媒合商洽會，為高雄優質水產業者對接大型企業與餐飲體系，積極開拓多元採購新商機。高雄市政府海洋局高雄海味媒合商洽會，是由海洋局局長石慶豐主持，有高雄在地18家高雄海味業者，以及科技大廠、重工業指標及知名連鎖餐飲在內的11家需求單位與會，雙方直接對話，以媒合高雄優質水產與精緻伴手禮，進入企業供應鏈的合作契機。高雄市政府海洋局局長石慶豐表示，此次海洋局商洽會邀請了眾多具指標性的採購單位共襄盛舉，包括全球科技大廠，以及在地重工業代表如，中國鋼鐵、台灣國際造船、中油，觀光餐飲界如，高雄翰品酒店、高雄福華大飯店、高雄林皇宮、高雄藍帶廚藝學院，以及內門總舖師阿翔師等單位與會，尋求高雄海味優質水產。石慶豐說，至於在供應業者部分，海洋局則精選了18家最具代表性的在地水產品商家包括，梓官、高雄、興達港等區漁會，以及鑾鑫水產、得意中華、珍福食品、樂活鮮美家、魚社長、天時福、安心漁、鮪軒貿易、宏裕行等優質水產加工業者，與會業者帶來了從新鮮真空包裝的團膳用魚片、鱸魚丁、石斑魚塊，到精緻的烏魚子禮盒、龍虎斑炊粉鍋，以及各式創意魷魚絲組合禮盒等，展現高雄水產從食材到禮品的完整產業鏈優勢。石慶豐指出，高雄作為海洋之都，擁有實力堅強的漁產加工技術，高雄海味更是高品質與食安的象徵，透過此次的媒合平台，能讓科技大廠與指標企業在採購員工餐點或秋節禮品時，能直接對接最鮮美的在地資源。石慶豐並指出，這場商洽會僅是合作的開端，未來海洋局將持續輔導業者提升品質，並追蹤後續媒合成效，讓更多大型採購單位看到高雄水產的競爭力，並將不定期舉辦類似的媒合活動，以協助漁業業者掌握大廠的食材規格與包裝需求，建立長期且穩定的供應關係，讓更多人能品嚐到來自高雄的頂級海味。