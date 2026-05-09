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美國國防部（又稱戰爭部）8日公布首批不明飛行物體（UFO）、不明空中現象（UAP）相關文件及通報目擊檔案，最早可追溯到1940年代。美國總統川普表示，公開檔案是為了兌現承諾，人民可以自己看看「到底他X的發生了什麼事？」此次UFO、UAP檔案公開是由白宮統籌，五角大廈、國家情報總監辦公室、NASA、能源部與聯邦調查局等部會參與。五角大廈也同步架設網站「https://www.war.gov/UFO/」，存放相關資料。網站設計採用復古風格，展示黑白軍事影像和飛行物，附上使用類似打字機字體呈現的說明文字。美國國防部表示，目前沒有任何證據證明美國政府掌握外星科技，也未確認外星生命存在。美國總統川普也在自家社群Truth Social發文，戰爭部已向公眾發布了第一批不明飛行物/不明空中現象（UFO/UAP）文件，供大家查閱和研究。為了完全透明，指示政府部門識別並提供與外星生命、不明空中現象和不明飛行物相關的政府文件。川普指出，以往的政府在這個問題上未能做到公開透明，但有了這些新的文件和影像，人民可以自己來看看「到底他X的發生了什麼事？」（WHAT THE HELL IS GOING ON?）。