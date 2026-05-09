蘋果目前最先進晶片幾乎都由台積電代工，不過根據《華爾街日報》報導，蘋果與英特爾已接近達成晶片製造合作，未來英特爾可能替蘋果部分裝置生產晶片。

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市場人士認為，蘋果擴大自研晶片布局後，從iPhone、Mac到更多裝置都需要穩定產能支撐，而英特爾若能承接部分訂單，將有助蘋果分散供應鏈風險。

對英特爾來說，近年積極重振晶圓代工業務，儘管外界長期質疑其良率、製程進度與替外部客戶量產的能力。若能取得蘋果訂單，將成為英特爾代工業務最具指標性的客戶背書，也有助提升其他潛在客戶信心。

英特爾目前正在美國亞利桑那州擴大先進製程產能，新廠已進入18A製程量產階段，被視為英特爾用來挑戰台積電2奈米的重要技術。不過市場分析認為，蘋果更可能等待英特爾下一代18A-P製程成熟後，再導入相關晶片量產。

報導表示，美國政府目前是英特爾最大股東，也在促成蘋果與英特爾合作討論中扮演角色，目的在於強化美國本土先進晶片製造能力。

不過，市場也認為，蘋果找上英特爾不代表台積電地位立即動搖。由於台積電先進製程產能仍供不應求，目前幾乎已滿載生產，蘋果若引入第二供應商，更多是為了增加產能彈性與供應鏈韌性，而非短期內大幅轉單。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...