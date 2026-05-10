今年度上半年最受矚目的旅展「TTE台北國際觀光博覽會」將於5月22日登場，每次最受消費者觀望的飯店餐券與住宿券，業者都會提前在網路上推出線上旅展，5月首週已有18家飯店推出旅展優惠方案，自助餐券此次下殺450元就能吃到輕食自助吧，更有聯合住宿券每張只要2200元，就能雙人住到星級飯店一晚。《NOWNEWS今日新聞》整理全台共18家飯店的線上旅展優惠內容，一文掌握。
🟡「國泰飯店觀光事業」旗下6家飯店：
國泰飯店觀光事業表示，即日起推出「2026夏季線上旅展」，將優惠至6月1日
📍台北國泰萬怡酒店：
台北國泰萬怡酒店吃到飽餐廳「MJ Kitchen全日餐廳」，推出四款自助餐券，其中「假日自助下午茶單人券」由過往899元調整為850元，其餘餐券則有「平日自助午餐單人券」999元、「平日週一至週四自助晚餐單人券」1099元，以及「週五晚餐及假日自助午晚餐單人券」1199元。
📍和逸飯店‧台北民生館與台北忠孝館：
雙館攜手推出「單人平日午間套餐通用券」及「單人平假日下午茶套餐通用券」，餐券最低360元起，並享買十送二優惠，最低約76折。午間套餐提供多款精緻主菜選擇，涵蓋日式、泰式及中式風味，搭配例湯與小菜；下午茶則主打輕食套餐搭配飲品。
📍和逸飯店‧桃園館：
旗下Cozzi Market逸‧市集推出「單人平日午晚餐通用券」，每張920元，享買十送一優惠，最低約64折起，是自今年二月完成餐檯全面升級後第一次祭出超低優惠，嚴選高檔海陸食材，匯集多樣熱食、冷盤與甜點。
📍和逸飯店‧台南西門館：
和逸飯店‧台南西門館推出「親子暢遊套餐券」，每張799元，享買十送一優惠，最低約51折起，除可享用餐點與飲品外，亦可暢玩館內500坪奇趣操場，設有COZZI卡通明星列車及沁涼噴水池等設施。此外，「飛天小女警」主題套餐本次亦首度推出套餐券，每張599元，享買十送一優惠，最低約56折。
📍和逸飯店‧高雄中山館：
推出Cozzi THE Roof餐券組合，包含「單人輕食沙拉吧餐券組」及「單人午晚餐通用餐券組」，一組五張，每組分別為2250元與2650元，最低約79折起，且單人午晚餐通用餐券組加碼買四組送一張的優惠。平均下來，每人450元就能吃到飯店輕食沙拉吧。
📍台北慕軒飯店：
「GUSTOSO義大利餐廳 & URBAN331威士忌酒吧餐飲通用券」每張1480元，優惠下殺至37折，並享買十送一張「外帶美食與下午茶通用券」，兩間餐廳皆適用。此外，豪華雙饗「GUSTOSO海陸總匯（龍蝦&肋眼牛排）雙人套餐券」，每張4380元，約56折。
🟡雲朗集團旗下7飯店：
此次開賣「雲朗聯合住宿券」維持每張2200元的售價，消費者持單張券即可輕鬆成行，入住翰品酒店高雄雅緻客房或兆品酒店嘉義雅緻/經典客房，並享有2客早餐；或者單張券加價400元即可選擇入住品文旅礁溪文漾家庭房。
持2張券再加價400元即可入住品文旅礁溪樂旅小閣樓，並特別加贈兩位12歲以下小朋友免費入住及早餐；亦可持2張券入住台東寶桑町屋日式雙房；持3張券入住君品酒店行政客房，沉浸於17樓翰林軒 VIP Lounge 的專屬輕食與飲品服務；位在日月潭的雲品溫泉酒店則規劃持4張券入住經典山景客房含早餐。
🟡大地酒店：
北投五星溫泉酒店「大地酒店」也推線上旅展，活動僅到今（10）日，所有券張中最受矚目的「大地輕旅行住房專案」快閃價每張6888元 ，約是41折優惠，可入住奇岩客房，專案包含雙人早餐、迎賓飲品、雙人下午茶，並可盡情使用景觀泳池與 SPA水療池。
🟡台北萬豪酒店：
台北萬豪酒店預計5月11日中午12時起推出線上旅展，優惠販售至5月29日晚間11時59分，5間餐廳齊推7款餐券，優惠最低7折起。其中Garden Kitchen推出「平日午間自助美饌單人券」一套六張，原價每張1408元，優惠價每張980元，約是7折優惠，可暢享極鮮海物Bar裡的多種螃蟹、燙白蝦等海鮮，更有熱食美饌區供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿等，還可吃到鮮蔬沙拉、繽紛甜點，五大主題區通通吃到飽。想獲得超殺優惠，記得5月15日與5月29日中午12時，將有推出自助餐券「買1送1」快閃優惠，每日限量50組。
另還有「Lobby Lounge平日晚間豪吃之夜吃到飽」，任選爐烤美國肋眼牛排或醬燒 BBQ 豬肋排，搭配沙拉吧、甜品與飲品無限享用，一套六張，每張1150元。頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki則推出「平日午間海陸套餐單人券」，原價3300元，優惠價每張2880元，約87折。
🟡台北遠東香格里拉飯店：
即日起至5月31日推出「線上旅展」，嚴選15項超人氣品項。餐飲方面，詢問度高的「遠東Café」自助下午茶最低約7折，針對多人聚餐祭出「30客組」另加贈1客，原價6萬698元，優惠價4萬2900元，每客僅1384元，享71折。
還有「週一至週五午餐或晚餐十客組」，原價1萬9580元，優惠價1萬4300元，約享73折；折扣最優則是遠東「Café《週六至週日自助下午茶》十客組」，原價1萬4080元、特價9880元，直接下殺約7折，每人988元吃到下午茶吃到飽。
住宿券方面，最推「尊榮客房平日週日到週四住宿一晚不含早餐」，原價2萬4255元，優惠價6600元，約享27折。即便選擇含兩客早餐方案，原價2萬6213元，優惠價7500元，享29折。
🟡高雄福華飯店：
高雄福華大飯店提到，線上旅展推出超人氣「麗香苑平日午晚餐輕西餐沙拉吧券」，每套5張優惠價2750元，每張每人使用平均只要550元，就能吃到飯店buffet，輕鬆享用自助沙拉吧；另也有「麗香苑假日午晚餐全自助餐券」每套5張4000元，平均每張800元。
高雄福華也有「中西餐聯合餐券」，每張優惠價1888元，飯店的4家餐廳可使用，其中以經典江浙菜聞名的江南春，推出人氣招牌「一品明爐鴨」，由主廚桌邊片鴨服務，展現皮脆肉嫩、香氣四溢的經典饗宴。或者Smile One 精緻涮涮鍋雙人火鍋套餐，包含綜合菜盤、上乘海鮮盤、美國雪花牛、台灣梅花豬及每日精緻甜品等。
🟡長榮鳳凰酒店(礁溪)：
即日起至6月1日18:00限時開賣「2026春季線上旅展」，此次整合住宿、餐飲等票券，最低下殺約3.8折，其中桂冠自助餐廳平日早午餐餐券旅展期間推出「買十送一」方案，等於單張平均698元，就能吃到有「宜蘭最強早午餐」稱號的桂冠自助餐廳，牛肉湯、海鮮粥、星巴克咖啡等通通無限取用。
長榮鳳凰酒店(礁溪)提到，桂冠自助餐廳選用宜蘭在地新鮮食材，結合多國料理風味，招牌菜色包含牛肉湯、海鮮粥、現煎鮮魚等，並提供星巴克咖啡無限暢飲，持餐券亦可依需求加價升等為晚餐使用，晚餐時段餐檯內容更加豐富，匯集松葉蟹腳、烤鴨六吃、現煎牛排等。
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國泰飯店觀光事業表示，即日起推出「2026夏季線上旅展」，將優惠至6月1日
📍台北國泰萬怡酒店：
台北國泰萬怡酒店吃到飽餐廳「MJ Kitchen全日餐廳」，推出四款自助餐券，其中「假日自助下午茶單人券」由過往899元調整為850元，其餘餐券則有「平日自助午餐單人券」999元、「平日週一至週四自助晚餐單人券」1099元，以及「週五晚餐及假日自助午晚餐單人券」1199元。
📍和逸飯店‧台北民生館與台北忠孝館：
雙館攜手推出「單人平日午間套餐通用券」及「單人平假日下午茶套餐通用券」，餐券最低360元起，並享買十送二優惠，最低約76折。午間套餐提供多款精緻主菜選擇，涵蓋日式、泰式及中式風味，搭配例湯與小菜；下午茶則主打輕食套餐搭配飲品。
📍和逸飯店‧桃園館：
旗下Cozzi Market逸‧市集推出「單人平日午晚餐通用券」，每張920元，享買十送一優惠，最低約64折起，是自今年二月完成餐檯全面升級後第一次祭出超低優惠，嚴選高檔海陸食材，匯集多樣熱食、冷盤與甜點。
📍和逸飯店‧台南西門館：
和逸飯店‧台南西門館推出「親子暢遊套餐券」，每張799元，享買十送一優惠，最低約51折起，除可享用餐點與飲品外，亦可暢玩館內500坪奇趣操場，設有COZZI卡通明星列車及沁涼噴水池等設施。此外，「飛天小女警」主題套餐本次亦首度推出套餐券，每張599元，享買十送一優惠，最低約56折。
📍和逸飯店‧高雄中山館：
推出Cozzi THE Roof餐券組合，包含「單人輕食沙拉吧餐券組」及「單人午晚餐通用餐券組」，一組五張，每組分別為2250元與2650元，最低約79折起，且單人午晚餐通用餐券組加碼買四組送一張的優惠。平均下來，每人450元就能吃到飯店輕食沙拉吧。
📍台北慕軒飯店：
「GUSTOSO義大利餐廳 & URBAN331威士忌酒吧餐飲通用券」每張1480元，優惠下殺至37折，並享買十送一張「外帶美食與下午茶通用券」，兩間餐廳皆適用。此外，豪華雙饗「GUSTOSO海陸總匯（龍蝦&肋眼牛排）雙人套餐券」，每張4380元，約56折。
🟡雲朗集團旗下7飯店：
此次開賣「雲朗聯合住宿券」維持每張2200元的售價，消費者持單張券即可輕鬆成行，入住翰品酒店高雄雅緻客房或兆品酒店嘉義雅緻/經典客房，並享有2客早餐；或者單張券加價400元即可選擇入住品文旅礁溪文漾家庭房。
持2張券再加價400元即可入住品文旅礁溪樂旅小閣樓，並特別加贈兩位12歲以下小朋友免費入住及早餐；亦可持2張券入住台東寶桑町屋日式雙房；持3張券入住君品酒店行政客房，沉浸於17樓翰林軒 VIP Lounge 的專屬輕食與飲品服務；位在日月潭的雲品溫泉酒店則規劃持4張券入住經典山景客房含早餐。
🟡大地酒店：
北投五星溫泉酒店「大地酒店」也推線上旅展，活動僅到今（10）日，所有券張中最受矚目的「大地輕旅行住房專案」快閃價每張6888元 ，約是41折優惠，可入住奇岩客房，專案包含雙人早餐、迎賓飲品、雙人下午茶，並可盡情使用景觀泳池與 SPA水療池。
🟡台北萬豪酒店：
台北萬豪酒店預計5月11日中午12時起推出線上旅展，優惠販售至5月29日晚間11時59分，5間餐廳齊推7款餐券，優惠最低7折起。其中Garden Kitchen推出「平日午間自助美饌單人券」一套六張，原價每張1408元，優惠價每張980元，約是7折優惠，可暢享極鮮海物Bar裡的多種螃蟹、燙白蝦等海鮮，更有熱食美饌區供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿等，還可吃到鮮蔬沙拉、繽紛甜點，五大主題區通通吃到飽。想獲得超殺優惠，記得5月15日與5月29日中午12時，將有推出自助餐券「買1送1」快閃優惠，每日限量50組。
另還有「Lobby Lounge平日晚間豪吃之夜吃到飽」，任選爐烤美國肋眼牛排或醬燒 BBQ 豬肋排，搭配沙拉吧、甜品與飲品無限享用，一套六張，每張1150元。頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki則推出「平日午間海陸套餐單人券」，原價3300元，優惠價每張2880元，約87折。
🟡台北遠東香格里拉飯店：
即日起至5月31日推出「線上旅展」，嚴選15項超人氣品項。餐飲方面，詢問度高的「遠東Café」自助下午茶最低約7折，針對多人聚餐祭出「30客組」另加贈1客，原價6萬698元，優惠價4萬2900元，每客僅1384元，享71折。
還有「週一至週五午餐或晚餐十客組」，原價1萬9580元，優惠價1萬4300元，約享73折；折扣最優則是遠東「Café《週六至週日自助下午茶》十客組」，原價1萬4080元、特價9880元，直接下殺約7折，每人988元吃到下午茶吃到飽。
住宿券方面，最推「尊榮客房平日週日到週四住宿一晚不含早餐」，原價2萬4255元，優惠價6600元，約享27折。即便選擇含兩客早餐方案，原價2萬6213元，優惠價7500元，享29折。
🟡高雄福華飯店：
高雄福華大飯店提到，線上旅展推出超人氣「麗香苑平日午晚餐輕西餐沙拉吧券」，每套5張優惠價2750元，每張每人使用平均只要550元，就能吃到飯店buffet，輕鬆享用自助沙拉吧；另也有「麗香苑假日午晚餐全自助餐券」每套5張4000元，平均每張800元。
高雄福華也有「中西餐聯合餐券」，每張優惠價1888元，飯店的4家餐廳可使用，其中以經典江浙菜聞名的江南春，推出人氣招牌「一品明爐鴨」，由主廚桌邊片鴨服務，展現皮脆肉嫩、香氣四溢的經典饗宴。或者Smile One 精緻涮涮鍋雙人火鍋套餐，包含綜合菜盤、上乘海鮮盤、美國雪花牛、台灣梅花豬及每日精緻甜品等。
🟡長榮鳳凰酒店(礁溪)：
即日起至6月1日18:00限時開賣「2026春季線上旅展」，此次整合住宿、餐飲等票券，最低下殺約3.8折，其中桂冠自助餐廳平日早午餐餐券旅展期間推出「買十送一」方案，等於單張平均698元，就能吃到有「宜蘭最強早午餐」稱號的桂冠自助餐廳，牛肉湯、海鮮粥、星巴克咖啡等通通無限取用。
長榮鳳凰酒店(礁溪)提到，桂冠自助餐廳選用宜蘭在地新鮮食材，結合多國料理風味，招牌菜色包含牛肉湯、海鮮粥、現煎鮮魚等，並提供星巴克咖啡無限暢飲，持餐券亦可依需求加價升等為晚餐使用，晚餐時段餐檯內容更加豐富，匯集松葉蟹腳、烤鴨六吃、現煎牛排等。