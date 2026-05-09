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立法院會昨日通過國民黨、民眾黨的7800億軍購條例版本，與賴政府的1.25兆元版本，仍相差4700億左右。對此，行政院副院長鄭麗君今天（9日）對此表示遺憾，感嘆藍白刪除國防實力中，台灣發展自主能力最核心的一部分，等同是自廢武功；他強調，只有最充足的備戰，才能嚇阻戰爭的發生，行政院會不屈不撓、繼續努力，一定要給國民最完整的國防體系。面對國內外局勢變遷，民進黨近日邀請中央行政團隊下鄉與地方重要社團幹部、產業代表宣講，說明執政好成績，以及未來願景，今日首發場選在高雄漢來大飯店，包含鄭麗君、高雄市長陳其邁、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、行政院秘書長張惇涵、金管會主委彭金隆等人出席。鄭麗君笑稱，很高興來到綠色執政的光榮城市，來這邊非常溫暖，比去談判還溫暖，過去一年，他負責談判，經常與美國的談判代表溝通聯繫，但台灣有一個人也經常跟他溝通聯繫，不是一大早，就是大半夜，那就是陳其邁，「一直打、一直催」，每一次打完電話掛斷後，立刻再收一個簡訊，上面寫說「高雄感謝你」，讓人不敢不趕快協調、立刻辦，這也是為什麼陳其邁帶領的市府團隊能拚出全國第一名。鄭麗君提到，在談判過程中，他充分感受到世界看好台灣、世界需要台灣，「身為台灣人，我們可以非常有自信地說，台灣是世界的台灣」，在談判中，非常感受到每個國家，都渴望台灣的半導體產業去投資，而世界上最先進的製程，就在高雄的楠梓科學園區，這就是「緊緊緊」陳其邁所拼出來的成績，而他非常佩服陳其邁有遠見，在高雄推動「亞灣2.0」、打造智慧科技創新的園區，未來也希望在賴瑞隆規劃下，發展算力中心，讓高雄成為一個完整的AI產業生態系。鄭麗君接著提到，非常的遺憾，行政院送出的1.25兆國防特別條例，在立法院拖了163天才審查，雖然昨天三讀通過，卻少了4700億，其中，少掉最關鍵的國防供應鏈、國防自主實力最需要的無人載具跟反制系統、台美合作的研發跟智慧指管中心，刪除國防實力裡面中，台灣發展自主能力最核心的一部分，等同是自廢武功。鄭麗君坦言，他感受很深，因為他一上任後，在行政院主持「無人載具專案會議」，協助台灣無人機產業的發展，這兩年，他見證無人機產業的發展，台灣的無人機產業正在起飛，世界需要台灣的無人機產業，並跟友好國家打造「非紅供應鏈」、民主供應鏈。「世界都在看台灣，我們應該要展現自我防衛的決心！」鄭麗君說，歷史的經驗告訴大家，只有最充足的備戰，才能夠嚇阻戰爭的發生，行政院會不屈不撓，繼續努力、再接再厲，一定要給國民一個最完整的國防體系。