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▲不同顏色康乃馨背後隱藏的花語、含義大不同，「白色康乃馨」僅能送給離世親人。（示意圖／Pexels）

▲名字相當有好寓意的長壽花，在母親節也是一種非常不錯的送禮選擇。（示意圖／科博館提供）

▲超商開賣母親節康乃馨花束，只要一束就可以免費外送到媽媽手上。（圖／記者鍾怡婷攝）

母親節在明（10）日登場，不過要注意的是，常見的康乃馨花色包括黃、紅、綠、白、粉紅、橘、桃紅，背後隱藏的花語、含義大不同，若覺得康乃馨太無趣，還有祝福媽媽平安財運來不停之意。《NOWNEWS》整理康乃馨花語、送花禁忌、康乃馨優惠一次收。1907年居住在美國費城的安娜·賈維斯，選在自己母親的忌日（5月的第二個星期天），舉辦紀念並慶祝母親的活動，當天人們配戴康乃馨向母親致敬，讓康乃馨被盛譽為「母親之花」，同時，她也選擇了白色康乃馨代表自己對亡母敬重、思念之意。文化沿用至今，◾紅色康乃馨：花語有母愛、熱烈的愛、祝福健康之意。祝福媽媽健康長壽。◾純白色康乃馨：純潔的愛、尊敬、想念。白色康乃馨多送給已故的親人表達思念之意。◾粉紅色康乃馨：花語有母愛、年輕、亮麗。祝賀媽媽青春永駐。紫色康乃馨：花語有率性、神秘、典雅。代表媽媽高貴、優雅的氣質。◾黃色康乃馨：感恩、長久的情誼、拒絕。雖然黃色的花通常帶有拒絕、婉謝的意思，但送給母親時主要是表達感激之情。母親節不想跟風送康乃馨？「養花草二三事」分享，還有「這3種開運花卉」，不僅能代表感謝的心意，還有祝福媽媽平安、財運來不停之意，且這幾種花都相當好養，不需特意照顧也能開得鮮艷漂亮。1、長壽花：名字相當有好寓意的長壽花，除了能夠欣賞美麗的花朵以外，還能夠得到最美好的祝願，是一種非常不錯的送禮選擇。且它很好養活，非常的耐旱，平時把它放在通風的環境中，並且多接觸光照，也可放置在露臺，是新手也能養得相當好的花卉。2、金邊瑞香： 只看花的名字就能知道，這是一種在開花以後，花香很特別的一種花卉，它在開花以後，花期非常的長，能夠不斷的開花，並且持續有淡淡的清香。且生命力很強，非常的耐旱，所以澆水不用太多，並且有吉利、祥瑞的意思。3、梅花：是一種多年生的植物，它的壽命是非常長的，而且越老的樹木價值也就越高，極具觀賞價值。自古以來梅花就有高潔堅韌的寓意，而且還能夠旺財鎮宅，非常的獨特，但要注意的是在養護時，要注意多澆水，保持土壤的濕潤，不能過於乾燥，但也不能有積水。外地遊子也別忘記在母親節展現自己的心意，全家門市開賣紅、粉兩款「哥倫比亞空運康乃馨」，每束售價119元，且使用FamiNow外送服務，剛好可以搭5月8日至10日「滿99元就免運」，等於一束花就免費送到媽媽手上。7-11每束空運進口康乃馨售價120元，可用foodomo外送平台下單購買，5月8日至5月10日也有99元免費優惠，且5月6日至5月10日期間再加碼，輸入折扣碼「愛在母親節」，外送滿299元享85折，最高折120元。