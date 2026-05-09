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女星方志友母親節前夕在社群分享與兒子的「最後一次抱抱挑戰」，原本覺得只是跟風拍影片，沒想到抱起孩子後卻瞬間情緒潰堤，她發現兒子的體重已經和自己只差2公斤，才驚覺「可能快要抱不動他了」，最後她謝謝兒子來當自己的寶貝，感動許多網友。方志友透露，一開始看到網路上流行的「最後一次抱抱挑戰」其實沒有太大感覺，認為自己隨時都還能抱孩子，直到最近才意識到，兒子已經悄悄長大，體型甚至快追上自己，於是特地向兒子「申請抱抱挑戰」，想記錄下「到底是從什麼時候開始抱不動你了。」方志友回憶兒子從出生到長大的每個瞬間，笑說兒子出生時「差點撐壞我的子宮」，她也提到，兒子剛離開月子中心時，一個月內就喝光她準備的60支冷凍母奶，從牙牙學語、第一次翻身、長牙、學走路，到第一次叫媽媽，每個成長片段她都深深記得。不過方志友也幽默爆料，兒子曾因她出國工作而「記仇」超過一年，讓她從孩子心中的「第一愛」變成「最不愛的人」，讓她相當受傷，但即使如此，她仍感謝兒子貼心照顧家人，也不忘吐槽現階段的兒子「無敵調皮搗蛋，有時真的很可惡。」最後，方志友感性寫下：「謝謝你來當我的寶貝兒子。」並表示未來還想挑戰抱即將國小畢業的女兒，她也向粉絲喊話，希望大家在母親節能好好陪伴家人，「因為她們是世界上最愛你的人。」