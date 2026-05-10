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今（10）日是母親節！演藝圈的時尚教主藍心湄，近日透過影片表示她和藍媽媽其實沒有血緣關係。她透露在自己13、14歲最叛逆的時期，是藍媽媽收留並照顧她，兩人僅相差18歲，互動比起母女更像閨密。過去藍心湄也曾接受媒體訪問，談論藍媽媽是超嚴格的湖南辣媽，做得一手好料理，可以一邊叼菸一邊切蔥段，教育小孩也完全不心軟，超級帥氣又令人敬畏。藍心湄過去接受《VOGUE》訪問時表示，母親是個「超級嚴格的老太婆」，性格爽朗卻也脾氣火爆。她回憶母親年輕時帥氣十足，可以一邊叼著菸、一邊喝紅酒，神乎其技地切著蔥絲與蔥段，在微醺中優雅完成滿漢全席等級的料理，且喝再多都不會切到手，蔥段還切得很整齊。藍心湄說，她的湖南辣媽管教小孩也絕不手軟。藍心湄憶及，妹妹小她12歲，當年她剛出道才17、18歲，有次在超市結帳區，母親因為2、3歲的小妹吵著要買乖乖，把妹妹拎到結帳檯上，甩了妹妹耳光。藍心湄笑說，當時她就知道必須敬畏媽媽，面對這麼兇的老媽，只要想到她能做出一桌好菜，就能瞬間原諒她的壞脾氣，自己開餐廳能成功，也是遺傳了母親對料理的天賦。雖然平日相處充滿火藥味，但藍媽媽對家庭的深情付出，卻是藍心湄心中最柔軟的一塊。藍心湄回憶，父親當年兩度中風住院，母親以鋼鐵般的意志，24小時寸步不離守在醫院。從加護病房到普通病房，整整三個月的時間，母親連一次家都沒回過，「看到媽媽這樣，真的會覺得很感動。媽咪我愛你，我很感謝上帝給了我這樣一個母親。」