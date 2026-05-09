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立法院昨三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列7800億元，美國國務院則回應，雖對法案歷經拖延後通過表示鼓舞，卻也直言，「進一步延後對其他已規劃的能力提供經費，就是對中國共產黨的讓步」。對此，民進黨立委陳冠廷今（9）日表示，美方措辭相當嚴厲，明確劍指以國民黨主席鄭麗文為首的國民黨親中強硬派，呼籲藍營理智派應正視美方訊息，盡速亡羊補牢。陳冠廷指出，此次軍購條例協商歷經多次波折，他在擔任召委期間舉辦政黨協商，國民黨方面直接缺席，此後立法院長韓國瑜亦舉辦四次相關協商，最終仍未達成共識，在野黨以多數表決通過7800億版本，而根據條例內容，第一波對美軍購預算上限為3000億元，第二波為4800億元，但國防部指出，該條例完全排除商購及委製案項，有損國防建軍規劃完整性。陳冠廷強調，美國在台協會（AIT）此前曾表達支持台灣全面性國防預算的立場，如今條例將委製與商購全部排除，等同削弱台灣國防自主與國防產業鏈的建構能力，已引發美方高度擔憂。他進一步表示，在全球各戰場均已驗證無人載具與AI輔助系統重要性的當下，條例竟未納入國產無人載具及相關AI系統，對台灣國防自主能力的提升而言，極為遺憾。陳冠廷呼籲，國民黨正視美方傳遞的嚴正訊息，並期待黨內理智派勇敢站出來，推動跨黨派合作。他指出，針對未納入本次特別條例的項目，無論透過追加預算、擴大國防投資，或以計畫性多年度預算等方式，都應盡速補足，以確保台灣國防建設的完整性與自主性。