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▲▼陶晶瑩對於56歲被酸顏值感到無奈，並向批評她兒子的網友強硬放話。（圖／翻攝自Threads@momoleelee）





藝人陶晶瑩在2005年與李李仁結婚後，陸續生下一子一女。而近日適逢母親節前夕，她帶著17歲的兒子李悟接受《VOGUE》專訪，兒子可愛帥氣的模樣受到許多網友大讚。但不料竟有人酸陶晶瑩的長相，而連帶指出她兒子也因為像媽媽，所以沒有爸爸李李仁帥，讓陶晶瑩無奈56歲還要被酸顏值，還在今（9）日對批評兒子的網友罕見動怒喊話：「這次我不會輕易放過。」陶晶瑩在近日於Threads分享跟兒子接受《VOGUE》專訪的片段，並直呼兒子長大了、越來越懂事，讓許多粉絲都大讚母子的好感情。但沒想到竟有部分網友對他們的顏值指手畫腳，認為兒子太像陶晶瑩，沒有爸爸李李仁帥。對此陶晶瑩也感到非常無奈表示：「我從小就與漂亮絕緣，但是我努力活出自己的自信。」陶晶瑩也坦言沒想到年過半百還要被批評外貌，「努力半生，仍然敵不過一些膚淺的崇拜。」有網友安慰她不要被留言影響，陶晶瑩表示自己可以，但因為這次還牽涉到孩子。網友則認為孩子可能比她想像的堅強，但仍然讓陶晶瑩罕見動怒，直言：「這次我不會輕易放過。」除此之外，由於陶晶瑩與兒子的專訪，引來許多媒體與網友稱讚兒子的帥氣，進而引發不少人轉發後開始酸言酸語。陶晶瑩也強調：「我們一家人長怎樣我們心知肚明，或許媒體有自己的看法、當然網友也會有自己的意見。」並表示自己只能在孩子容貌焦慮時，讓他們相信世界上，還有更多有意義的事情追尋，語氣透露出濃濃的無奈。