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《TCN》與德國馬歇爾基金會共同製作《台灣前線》（Taiwan Frontlines）節目，邀請矽谷國防新勢力Shield AI創辦人曾國光（Brandon Tseng）進行深度對談，當俄烏戰爭、美伊戰爭都大量使用無人機下，台灣未來無人機佈局也令人好奇。無人機看似是一個完整產品，但內部其實包含大量零組件，曾國光指出，其中部分零件過去長期仰賴中國供應。對台灣而言，若要發展真正可用於國防情境的無人機產業，就不能只看最終組裝能力，也必須處理零組件來源風險。他以「螺絲」作為例子說明，若台灣在島內製造單向攻擊無人機，卻仍使用來自中國的螺絲，一旦供應突然中斷，螺絲本身或許不是最難複製的零件，但重新建立替代來源會耗費時間；同樣問題也可能發生在螺旋槳或其他關鍵零件上。因此，非紅供應鏈的重點不只是政治表態，而是戰時能否穩定生產、快速補充與持續作戰。曾國光表示，美國在無人機供應鏈上較早開始處理中國零組件風險，成熟無人機公司多已能符合相關供應鏈規範。他也提到，Shield AI的V-BAT屬於Blue UAS計畫的一部分，未使用來自中國的關鍵零組件，甚至強調公司產品「沒有使用任何來自中國的螺絲」。曾國光指出，無人機與作戰能力本身是一個光譜，從戰術、作戰到戰略層級都有不同要求。他以烏克蘭為例，戰術無人機包括單向攻擊無人機、四軸無人機等。至於台灣，他認為台灣已有無人機基礎，具備發展戰術層級能力的條件，但在戰略層級仍相對不足，短期可能需要仰賴美國等盟友補足。所謂戰略層面的能力，包含更深層滲透、更深層打擊，以及在GPS與通訊遭干擾時仍能運作的能力。不過，打造戰略層級能力非常困難且昂貴，曾國光認為，若台灣要建立這種能力，應視為10年、15年的長期工程，而不是3年內就能解決的問題。因此，曾國光建議台灣以「高低搭配」思考，戰術層級的國產能力，例如單向攻擊無人機、四軸無人機等，大量依靠本土產業；但在戰略能力上，需仰賴夥伴與盟友補足。無人機是灰色地帶資產，無人機被攔截，相較於戰鬥機飛行員在空中巡邏，通常不會導致直接宣戰，且無人機也可用於熱戰衝突，因此較能避免局勢快速升高。無人機如何形成嚇阻效果？曾國光認為，關鍵在於讓中國在動武前重新計算成本。他表示，若台灣開始在周邊大量部署無人機，而且這些系統能在GPS與通訊遭干擾時仍可運作，並與武器系統連結，中國在評估入侵時就必須重新檢視作戰方程式。曾國光進一步指出，烏克蘭領導人曾經表示，他們希望能在俄羅斯入侵前就能於邊境部署大量可抗GPS和通訊干擾的無人機，「那麼普丁可能會想，好吧，也許不是今天。」這是嚇阻的本質，為外交爭取時間，他認為，這正是台灣需要做的事情。想知道更多美中台三方關係的精彩內容？請收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）最新一集節目。