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▲母親節白天起東北季風減弱，氣溫明顯回升，不過花東、恆春仍有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

▲母親節溫度回升，北部上看28度，相較今天回暖至少6度至7度，中南部高溫上看33度。（圖／中央氣象署提供）

母親節太陽也來湊熱鬧！明（10）日清晨北東仍濕涼，白天起氣溫回升，大台北相較今日回升6度至7度，中南部高溫可達33度，下一波明顯天氣變化在下周二，梅雨季鋒面、華南雲雨區影響，連4天北東地區有雨。中央氣象署預報員林定宜預報指出，明日清晨仍受東北季風影響，北部、宜花地區天氣涼，有局部短暫雨，東半部清晨前仍有大雨發生機會，東南部、恆春半島有零星短暫雨。白天起東北季風減弱，氣溫明顯回升，不過花東、恆春仍有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。下周一天氣跟周日差不多，不過雨區縮減至東部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。下周二又有鋒面影響，下周三至下周五華南雲雨區接力影響，連續4天天氣都不穩定。下周二至下周五北部、東北部、東部、中部山區有局部短暫陣雨，中部、東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。未來溫度趨勢，明日清晨北部、東北部仍涼，不過白天起溫度回升，北部上看28度，相較今天回暖至少6度至7度，中南部高溫上看33度。中央氣象署已針對台南、高雄、屏東發布高溫示警，台南有連續出現36度高溫的機率，高雄市、屏東縣有機會達到36度高溫。下周二起鋒面影響，北台灣高溫又下降至25度至26度，中南部則可以維持30度以上。