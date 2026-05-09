美國國防部（又稱戰爭部）8日公布首批不明飛行物體（UFO）、不明空中現象（UAP）相關文件及通報目擊檔案，最早可追溯到1940年代。其中一份1966年的備忘錄中，有目擊者通報看到身穿太空服、頭盔，約90至120公分的神秘生物，以及描述UFO外型的通報內容。
目擊外星生物現身 《飛碟》描述UFO外型
紐約郵報報導，最令人震驚的一起事件記載在1966年10月19日一份FBI內部備忘錄中，該備忘錄的主題是「不明飛行物」，其中聲稱「1965年是UFO目擊事件數量最多的一年」。
備忘錄揭露，有一名目擊者通報稱，看到身高3.5到4英尺（約90至120公分）、身穿太空服、頭戴頭盔的神秘生物，從不明飛行物上降落。被目擊到的UFO能以「驚人的極速」完全無聲地移動，同時也能一動不動地懸停在半空中。
該備忘錄聚焦在法蘭克．愛德華茲（Frank Edwards）的著作《飛碟：正經大事》（Flying Saucers – Serious Business）。他在書中稱UFO是「被派來觀察地球活動的太空載具」，描述為拋光的金屬物體，能放出熱和光，顏色從亮白、暗紅到亮橘色，有些還會發出強烈閃光。
愛德華茲也主張，UFO有三種基本形狀，長達300英尺的「飛船型」、數英尺到100英尺的「圓盤形」，以及最新被目擊到的「蛋型」。
FBI稱目擊者可靠 美方回收未知金屬
FBI在備忘錄中稱，書中記載通報目擊事件的許多人均為「可靠人士」，其範圍涵蓋了執勤中的執法人員、軍方人員以及民航機機師。
美方至少在三個不同場合中回收了墜毀物體的殘骸，其中包括鎂合金、純鎂，以及一種「異常堅硬的未知金屬」。分析顯示，該未知金屬內部含有「15微米的金屬微球體」，且其表面有著遭受「微小隕石撞擊的痕跡」。
川普下令公開 五角大廈首波釋出162份檔案
此次UFO、UAP檔案公開是由白宮統籌，五角大廈、國家情報總監辦公室、NASA、能源部與聯邦調查局等部會參與。五角大廈也同步架設網站「https://www.war.gov/UFO/」，存放相關資料。網站設計採用復古風格，展示黑白軍事影像和飛行物，附上使用類似打字機字體呈現的說明文字。美國國防部表示，目前沒有任何證據證明美國政府掌握外星科技，也未確認外星生命存在。
白宮在週五首波僅釋出了包含照片、影片及1947年「飛碟」目擊紀錄在內的162份幽浮檔案，未來數週內將持續以滾動方式公開更多相關文件。
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紐約郵報報導，最令人震驚的一起事件記載在1966年10月19日一份FBI內部備忘錄中，該備忘錄的主題是「不明飛行物」，其中聲稱「1965年是UFO目擊事件數量最多的一年」。
備忘錄揭露，有一名目擊者通報稱，看到身高3.5到4英尺（約90至120公分）、身穿太空服、頭戴頭盔的神秘生物，從不明飛行物上降落。被目擊到的UFO能以「驚人的極速」完全無聲地移動，同時也能一動不動地懸停在半空中。
該備忘錄聚焦在法蘭克．愛德華茲（Frank Edwards）的著作《飛碟：正經大事》（Flying Saucers – Serious Business）。他在書中稱UFO是「被派來觀察地球活動的太空載具」，描述為拋光的金屬物體，能放出熱和光，顏色從亮白、暗紅到亮橘色，有些還會發出強烈閃光。
愛德華茲也主張，UFO有三種基本形狀，長達300英尺的「飛船型」、數英尺到100英尺的「圓盤形」，以及最新被目擊到的「蛋型」。
FBI稱目擊者可靠 美方回收未知金屬
FBI在備忘錄中稱，書中記載通報目擊事件的許多人均為「可靠人士」，其範圍涵蓋了執勤中的執法人員、軍方人員以及民航機機師。
美方至少在三個不同場合中回收了墜毀物體的殘骸，其中包括鎂合金、純鎂，以及一種「異常堅硬的未知金屬」。分析顯示，該未知金屬內部含有「15微米的金屬微球體」，且其表面有著遭受「微小隕石撞擊的痕跡」。
此次UFO、UAP檔案公開是由白宮統籌，五角大廈、國家情報總監辦公室、NASA、能源部與聯邦調查局等部會參與。五角大廈也同步架設網站「https://www.war.gov/UFO/」，存放相關資料。網站設計採用復古風格，展示黑白軍事影像和飛行物，附上使用類似打字機字體呈現的說明文字。美國國防部表示，目前沒有任何證據證明美國政府掌握外星科技，也未確認外星生命存在。
白宮在週五首波僅釋出了包含照片、影片及1947年「飛碟」目擊紀錄在內的162份幽浮檔案，未來數週內將持續以滾動方式公開更多相關文件。