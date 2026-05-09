我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由左至右為順天堂總經理莊武璋、新北市中醫師公會理事長施丞修、迪化馬光院長周慧雯、藝術家張騰遠、馬光醫療網副學術長鄭鴻強醫師、世新大學助理教授方欹葳老師、翁清松教授。（圖／馬光中醫提供）

▲藝術家張騰遠與馬光醫療網副學術長鄭鴻強醫師。（圖／馬光中醫提供）

▲藝術家張騰遠與展覽合影。（圖／馬光中醫提供）

▲信義馬光中醫診所挑高書牆藏有許多正在觀察中的鸚鵡人。（圖／馬光中醫提供）

在台北信義區，馬光中醫以跨界合作開啟診所新篇章—邀請當代藝術家張騰遠舉辦個展《太陽神與神農氏》，展期自即日起至8月1日正式登場，所有觀展民眾皆可免費入場參觀、無需預約。透過當代藝術的導入，讓醫療場域不再僅止於功能使用，而是成為融合文化、美學與生活感知的日常場域。透過藝術語言的轉譯，診所空間被重新定義—從治療之地，轉化為一個可被觀看、感受與停留的文化空間，也象徵中醫品牌邁向「專業×溫度×美學」的全新階段。馬光醫療網執行長黃福祥表示：「我們持續思考，中醫診所是否能超越醫療服務本身，成為更貼近生活的文化場域。這次與藝術家的合作，並不是單純導入展覽，而是希望透過當代藝術的語言，延伸中醫所蘊含的生活哲學。對馬光而言，這不只是空間的質變，更是一種品牌實踐，讓醫療回到人本，也讓就診成為一段可以被理解與感受的過程。」本次《太陽神與神農氏》特展由張騰遠回望歷年創作脈絡，精選與「中醫哲學」相互呼應的作品進駐診所空間，形塑一場介於藝術、身體與精神之間的對話。展覽以其經典角色「鸚鵡人」為核心，作為跨越時空的觀察者，重新觀看人類、自然與文明之間的關係。作品融合植物與自然意象，承載著守護與保護的象徵，並以東方神話靈感為引，回應人與自然牽絆的共生狀態—這樣的思維，亦與中醫強調的整體觀與順應自然不謀而合。策展藝術家張騰遠表示：「『鸚鵡人』的設定原本就是觀察世界的角色，當牠進入中醫診所，觀看的層次變得更豐富，彷彿在凝視身體、感知與文明之間的關係。我期待這次合作不只是一場作品展出，而是一種全新的經驗嘗試，讓每個來自不同背景的人都能在這個空間裡，找到屬於自己的理解與感受。」將展覽設置於日常就診空間，使候診與停留的時間不再只是過渡，而是成為感受與覺察的片段。「信義馬光中醫診所」以「藏書閣」為設計概念，融合書香、藝術與溫潤木質調，打造五感共構的就診環境。品牌長期導入全預約制以降低候診壓力，並透過顧客關係管理部門提供細緻服務，持續優化醫療體驗，使看診回歸為一種被善待的生活狀態。馬光醫療網行銷經理陳鐿之表示：「許多人的身體問題，其實與長期的緊繃與壓力有關，而這些狀態往往發生在日常中最被忽略的時刻，例如等待、分心或無意識的消耗。當藝術進入診所空間，讓人願意停下來觀看，其實也讓身體有機會放鬆與調整。這樣的過程，某種程度上也讓心靈得到了療癒，讓患者達到更穩定的身心平衡。」展覽期間同步推出兩款藝術周邊—「鸚鵡人明信片套組」與「圖騰帆布購物袋」，其販售所得將全數捐贈予「高雄市馬光健康關懷協會」，支持健康照護與社會關懷行動。透過藝術與公益的結合，展覽不僅深化文化層次，也延伸品牌「善待患者、善待社會」的核心精神，讓觀展成為一種參與公共善意的行動。此外，亦規劃一系列「跨界觀察者講堂」，邀請藝術家、中醫師及不同領域講者，從各自視角出發，以「觀察」與「探索」為起點，延續展覽的核心精神，分享各自領域的觀察方法與思考路徑。透過跨界對話，讓藝術不僅停留於視覺層次，更延伸至文化、社會與生活等多重面向，進一步深化策展內涵，開展更具層次的公共議題探討與跨界文化交流。